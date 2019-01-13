韓國瑜回憶被追殺 「啞巴被打久也會講話」

2019年01月13日 00:01 中時電子報 丁世傑

韓國瑜接受鳳凰衛視主播吳小莉專訪。（圖／取自鳳凰衛視《問答神州》Youtube頻道）

韓國瑜接受鳳凰衛視主播吳小莉專訪時指出，會去選國民黨主席，實在是被追殺到火了，「跟你拚了」，他們沒想到「啞巴被打久了也會講話」！至於選高雄市長，不是請纓上陣，「誰都想吃香甜可口的飯，誰想要吃又苦又酸的飯？」是吳敦義主席跟他懇談兩三次，最後才接受挑戰！

鳳凰衛視主播吳小莉日前於1月2日專訪韓國瑜，鳳凰衛視於1月11日在《問答神州》節目中播出這段專訪。吳小莉介紹韓國瑜是毫無菁英氣質，長期仕途失意的非典型國民黨人，是如何一步步被推上高雄選戰的。

吳小莉問何時開始想到要從事政治工作？韓國瑜表示，大學一年級，半工半讀，白天上課，晚上當警衛。跟警衛的同事提到想選舉，結果同事哄堂大笑！

而2017年參選國民黨黨主席，韓國瑜表示，因為四處無援，被狼群追殺，一群殺紅眼的狼在後面追，身邊沒有任何人，孤立無援，一個人對抗民進黨最大派系-新潮流，也不是整個流派，是某一個人。

韓國瑜自認沒犯錯，任期還有4到6個月，也透過(管道)溝通，希望好好來、靜靜離開，但對手不聽，一路追殺，一個狼群。韓國瑜回憶去找黨內師兄弟，回師們找幫忙，結果國民黨沒人幫忙，一個都沒有。

韓國瑜說，後來就火了，去選黨主席，「跟你拚了！」當參選黨主席後，政敵立刻停止追殺，因為有了發言權，可以反擊，本來是被悶在棉被打，沒有幫手，選黨主席時沒人敢攻擊，因為別人不知道韓國瑜想做啥，派系全部凍結起來。

韓國瑜說，等到黨主席落選之後，靜下心陪女兒讀讀書，回來後追殺又開始了，「追殺到我太太辦的學校」，有時候來一群人，看起來是公家機關來的，到學校問警衛，「創辦人是不是韓國瑜？你們準備關門！」韓國瑜回憶，警衛學校都搞不清楚。「他們沒想到啞巴被打久了也會講話」！

韓國瑜感嘆，當時真的想，如果離開追殺就會停止，結果沒有，持續追殺，持續不停追殺！有點想要斬首示眾，很讓人錯愕。有時政壇是人走茶涼，離開就離開了，不，他持續追殺！「這對我心裡造成化學反應」，韓國瑜說，在選黨主席之前，「我根本不求聞達於諸侯，我在賣菜」，韓國瑜說，任何媒體採訪都拒絕，在政壇銷聲匿跡16年。

吳小莉問，吳敦義當選黨主席後，是否韓國瑜請纓上陣？願意到最艱困選區？對此，韓國瑜表示，誰都想吃香甜可口的飯，誰想要吃又苦又酸的飯？並沒有請纓上陣到最艱困選區競選，這是誤解。「黨主席吳敦義找我」，「我離開高雄40年，心裡充滿陌生感」，韓國瑜解釋，因為吳敦義在高雄摔跤，吳敦義希望有戰將選高雄，懇切談了兩三次，最後跟家裡討論，決定接受挑戰。

當國民黨高雄部主委後，韓國瑜說，接觸高雄市民，發現一拍即合，但仍在尋找選將，有可能選的人都不願意選，逼得沒辦法了，就參與高雄市長選舉了。

韓國瑜妙喻，有點像一個美女掉到海裡，都沒人下去救，突然一個男的跳下去，把美女救上來，所有觀眾鼓掌，救美女的男生轉頭第一句話就指著一群男的，「哪個王八蛋把我推下海的？」「我就是平凡人，根本就不敢跳下來選」！

(中時電子報)