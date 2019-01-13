律師說法》老闆員工講好不保勞健保 到底有沒有校

2019年01月13日 00:03 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

知名連鎖早午餐店的加盟主與離職員工爆勞資糾紛，據員工H小姐所述，工作期間均未保勞健保，雇主後來又嫌小姐薪水太高而臨時解僱她，而H向雇主要求資遣費及勞健保費時，雇主卻說，她是自願離職因此沒有資遣費，且薪資中均含勞保費自己沒有違法，面試時雙方也早有約定不保勞健保，雙方各說各話，雇主於面試時說好「不保勞保」究竟有沒有違法。

在求職過程如果遇到面試時雇主明說不保勞工保險或就業保險，或者白紙黑字雙方約定雇主不保勞保，改以津貼方式，都是在規避雇主應為勞工保勞工保險的義務，依照勞工保險條例及就業保險條例規定為勞工保險是強制規定，不得以私契約排除，換言之，如果有這樣的約定在法律上是無效的。

有時候，勞工為了逃避法院強制執行，也會要求雇主不要幫自己投保勞保，以免被債權人查到，雖然是勞工要求的，但雇主也不會因此免除公法上為勞工投保的義務，若被勞保局查到，雇主還是會被處罰，所以勞工主動要求不要投保時，雇主仍須三思。

僱用員工滿5人的各農、工、商、財團法人、公司行號，即爲勞保的強制投保單位，而此處所指的僱用員工5人，包含正職、兼職、打工、試用期員工或實習生有支領薪資得均屬之，雇主即應為僱用員工保勞工保險，也不可以把雇主的保險費應分擔額，轉嫁到勞工的工資內。，若雇主未依規定辦理投保手續者，自僱用日起，至參加保險之前一日或勞工離職日止應負擔之保險費金額，處四倍罰鍰。勞工因此受有損失（例如因此未能領取勞保傷病給付、生育給付、老年給付等），勞工得向雇主依照勞保條例規定給付標準請求賠償。

就業保險方面，辦理登記並僱用員工1人以上的單位即為就業保險的強制投保單位，所以僱用員工未滿5人的公司行號如果不願意為員工參加勞工保險，仍應該為員工申報參加就業保險，這是許多5人以下員工的雇主會不小心忽略的。投保單位違反本法規定，未為其所屬勞工辦理投保手續者，按自僱用之日起，至參加保險之前一日或勞工離職日止應負擔之保險費金額，處十倍罰鍰。勞工因此所受之損失（發生未自願離職情事時），勞工得向雇主依規定給付標準請求賠償之。

依照上述說明，若店家僱用員工未達5人雖然不是勞保強制投保單位但仍應為員工投就保，本案例的關鍵在於雇主表示「面試時就說好不保勞保」應判斷店家僱用員工人數是否達強制投保單位，若已達，該約定無效，雇主除應給付給勞工任職期間依勞保給付標準賠償勞工外，仍有行政罰鍰的責任。反之，若未達5人則應依照就保條例為僱用員工投保就業保險。

(中時電子報)