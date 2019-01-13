林園信昌化工異丙苯槽體起火 燒2小時撲滅

2019年01月13日 02:08 中時 林宏聰

高雄林園信昌化工廠12日晚間起火，附近居民相當擔心，衝往廠區大門口急著了解狀況。（高市議員邱于軒提供）

高雄林園信昌化工廠12日晚間起火，附近居民相當擔心，衝往廠區大門口急著了解狀況。（高市議員邱于軒提供）

高雄林園信昌化工廠12日晚間起火，附近居民相當擔心，衝往廠區大門口急著了解狀況。（高市議員邱于軒提供）

高雄林園工業區內的信昌化工廠12日晚間傳出火警，裝有毒性化學物質異丙苯的氧化反應槽燃燒2個小時，所幸周邊空品監測數據顯示還算正常，火勢於13日凌晨1點多撲滅，無人受困；不過民眾相當緊張，群聚在廠區門口關切，廠方卻沒第一時間對外說明，一度引發不滿，直到工作人員出面保證狀況已解除，並承諾盡快開協調會，人群才逐漸散去。

12日晚間10時58分，消防局獲報林園區工業三路上的信昌化學工業公司火警，出動林園、大寮、大林、高桂、鳳祥分隊共17車39人搶救，經查是廠區氧化反應槽內的異丙苯原料與其過氧化異丙苯反應物混合燃燒，由於槽內儲存量約400噸、槽高40公尺，火勢直到13日零時47分初步控制，1點4分才完全撲滅，清查確認無人受困受傷。

包括高市環保局、勞檢處均派人前往稽查，毒災應變隊也到場處理，環保局表示，燃燒物異丙苯為毒性化學物質，屬中樞神經抑制劑，蒸氣可能造成頭痛、噁心、頭暈、嗜睡、刺激呼吸道、皮膚紅疹，最嚴重恐怕意識不清或可能死亡。

幸好，環保局調出周邊各空氣盒子與環保署測站資料，多顯示僅為空汙橘色燈號，相關數值沒有明顯飆高，研判火警對廠區周界外空氣品質影響不大；但因現場黑煙沖天，粒狀汙染物明顯，環保局將依空汙法裁罰100萬元。

高市議員邱于軒獲知後立刻趕往現場關心，她表示，廠方緊急應變SOP混亂，事故發生後並無窗口對外說明，民眾在大門口枯等快2個小時，才有廠方幹部出面解釋，允諾這2天先整理相關事故報告，再於下周一或周二開協調會報告肇事原因及後續改善方法，居民才同意離去。

(中時 )