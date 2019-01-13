李佳芬下鄉關懷遭批干政 主辦人李濤有話想說…

李濤退出電視圈後，全心投入公益活動。(本報系資料照)

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中時電子報
20190109中天新聞　出席偏鄉小學活動　李佳芬成孩子王

高雄市長韓國瑜上任力拚經濟，他的妻子李佳芬擔任分身出席公益活動，本月9號前往甲仙區小林國小活動，關懷偏鄉學童，接著又前往關心自閉症畫家，未料竟被民進黨高雄市議員高閔琳、邱俊憲聯手批評是外戚干政，讓主辦活動的李濤也看不下去，在影片中感嘆太悲哀了！

李佳芬近日因參加公益行程遭綠議員批評為外戚干政，對此主辦活動的關懷台灣文教基金會董事長、資深媒體人李濤也特地拍攝1分多鐘影片，感嘆李佳芬當時來鼓舞老師、鼓勵孩子怎麼樣不怕失敗，事後卻遺憾變成夫人干政。

李濤表示任何人只要是透明性、公共性，不管他的背景身分如何，來鼓勵孩子都很歡迎，因為這社會是需要鼓舞的，不解為何會變成這樣子的一件事情；更悲哀的是，當天老師帶著7、8位同學分享如何讓孩子重拾自信的現身說法、那些動人故事，卻沒有任何人、任何政治人物在媒體上去關心。

「那麼做一件真正能夠讓大家感動的事情，這些應該是大家共同來的，怎麼會我們的社會、我們的政客媒體全部都流諸於一個這麼樣的膚淺、這麼樣的民粹化，太悲哀了吧！」

李濤盼外界應把焦點放在那麼多熱血老師，願意花許多心力來幫助孩子，讓孩子從無自信走到自信、從無望走到希望，他拜託政治人物：「給他們一些鼓勵不好嗎？」

(中時電子報)

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