01月13日三大報頭版要聞

2019年01月13日 07:03 中時電子報 綜合報導

@中國時報

準閣揆蘇貞昌明正式上任，經3日徵詢後人事近底定。未來，政院將以鞏固內政、執行蔡政策為首務；卓榮泰領導黨中央成為拚選舉機器；立院則由英系院長蘇嘉全與蘇系友好黨團總召柯建銘主導，府院黨黨團「四位一體」到位，無疑以拚蔡英文2020連任為主軸。

2年3個月來國內油價最大漲幅！由於國際油價本周勁揚，中油、台塑明天凌晨將全面調漲汽油每公升1.1元、柴油1.2元，主要油品95無鉛將升破27元，屆時小客車加滿油箱平均要多付出一份速食店早餐價錢。

國民黨在九合一選戰大勝，面對接下來2020總統、立委選舉，黨中央現正透過各縣市黨部，全面盤點各立委選區的有意參選人，預計18日將盤點結果送至黨中央彙整後，再與各縣市黨部主委討論，才有具體時程。另外，國民黨為一吐桃園市長敗選怨氣，擬推派雙美女刺客市議員萬美玲、天成醫療集團董事長張育美女兒徐慧伊挑戰現任綠委鄭寶清、陳賴素美。

中選會公告第10屆立委選舉選舉區變更，新竹縣及台南市各增1席、高雄市及屏東縣各減1席。藍、綠陣營對台南市及新竹縣新增的席次已磨刀霍霍，各減1席的高屏，選將為爭出線，預料「黨內互打」競爭激烈。

@旺報

針對大陸股市去年第4季以來頻頻出現重挫，大陸監管層準備祭出大招拉抬買氣。大陸證監會副主席方星海12日在第23屆中國資本論壇中表示，為了讓新股股價正常化，他認為新股上市首日的漲停板限制應該取消。分析人士指出，方星海的說法透露了大陸監管層未來或將採取進一步措施刺激A股買氣，這是釋放了多重促進市場活力的重磅信號。

大陸科創板正在緊鑼密鼓的籌備，相關掛牌企業的篩選也在加速進行，根據了解，目前大陸券商已經開始向主管部門遞出科創板上市企業的名單，其中，包括新一代資訊技術、高端裝備製造和新材料、新能源及節能環保、生物醫藥、技術股務等五大領域將是受到鼓勵掛牌科創板的重點行業。

2019年以來，滬深兩市股指呈現先抑後揚的趨勢，市場投資情緒回暖，大量資金開始入市，市場人士認為，這波資金入市，以外資為主的北上資金功不可沒，從投資標的來看，大消費領域成為北上資金進駐的主要陣地，包括食品飲料、家用電器、電子等三類行業都是外資機構的重點布局標的。

新年拚經濟，大陸加大了政府投資的力度，近期各省市自治區陸續公布系列的投資大項目，促進基建投資落地的信號頻頻出現。近一個月，大陸國家發改委就批覆了上海、江蘇、杭州、武漢等地的9個軌道交通項目計畫投資，總金額超過兆元（人民幣，下同），約4.6兆台幣。發改委投資研究所研究員吳亞平強調，「穩住投資就可以遏止經濟下滑，2019年投資增速或高於去年。」

@工商時報

在美股強勁反彈3周的前提下，資金回流新興市場，11日台股加權指數暌違1季後重新站回季線。基於外資熱錢流入台股、進入傳統的農曆年前資金寬鬆，挑選出有中鋼、上海商銀、台達電等15檔搭熱錢順風車的搶紅包股。

美國政府關門僵局未解，加上獲利了結賣壓浮現，導致美股連5紅佳績終在11日畫下句點。不過一周來強勁漲勢，仍推升道瓊與標準普爾500指數脫離修正區。美國財報季緊接將在本周登場，外界預期打頭陣的金融業獲利表現，將對日後美股走勢定調。

準閣揆蘇貞昌12日陸續徵詢內閣人選，為全力拚經濟，行政院決增設第9位財經政委席次，以彌補政院三長無總經專長的不足，並確定由經濟部政次龔明鑫出任，遺缺由前台中市經發局長呂曜志接任的呼聲不小。環保署則由蘇系人馬副署長張子敬出任，農委會主委則由陳吉仲扶正。

中美貿易大戰埋地雷，生技產業為卡位美國、日本、歐洲的龐大市場商機，業界正掀起一股「研發在台，製造在美/日/歐」新風潮，除已在海外建置基地的正瀚、易威、泰福、太和之外，大江、雃博和晟德集團都已規畫2019年、2020年前進先進大國建廠或買廠，啟動下一波的成長動能。

(中時電子報)