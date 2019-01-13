李四川為高雄鋪路 市民憂：這件事才是最大考驗！

高雄市工務團隊施工畫面(左三)。(圖/取自高雄市政府網站)

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中時電子報
/綜合報導
高雄市工務團隊施工畫面。(圖/取自高雄市政府網站)
高雄市副市長李四川視察路面刨鋪工程。(圖/取自高雄市政府網站)

高雄市長韓國瑜去年八月視察高雄道路淹大水問題曾表示，上任要解決路面五千坑洞問題，本月8日晚間，副市長李四川昨親率工務團隊，視察苓雅區中正一路夜間道路刨鋪工程，某高雄網友就說，目前部分路段已經鋪好路了，但是剛鋪好的柏油路，面臨的最大檢驗，反而是能不能承受豪雨的洗禮，這才是關鍵所在。

李四川曾指出，高雄工程「發包施工廠商跟別縣市較不一樣」，通常營造廠跟瀝青供料廠都是不同廠商，只要瀝青出料不對，營造廠就要求必須重來，但高雄卻是營造廠和瀝青廠都是同一家，未來他會特別注意這一塊的工程品質。預計3月底前可完成85萬平方公尺道路改善。

高市府工務團隊稱已完成的有：榮總路(大中一路-榮佑路)、仁雄路(八德南路-仁孝路)、文前路(環湖路-八德南路)、自由一路(大順一路-同盟一路)、大中路(鼎金交流道-自由路西向)。

進行中：中正一路、楠陽路。後續改善：建軍路、東亞路、加昌路、鳳山區自由路、青年路二段、大寮區新厝路。

網友hankchao在批踢踢發文稱「鋪路都這麼快嗎？剛好家附近就在鋪，路段比我想像的多很多，希望能維持下去吧」。但有其他網友認為，鋪路容易護路難，「下雨才是考驗，別高興太早」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

文章來源：高雄市府路面施工圖

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