NBA》史上最準 柯瑞的實際命中率有多高？

2019年01月13日 07:43 中時電子報 盧品青

Steph Curry with the shot!



Warriors and Cavs are tied at halftime, 56-56. pic.twitter.com/9gKI6yaTGX — ESPN (@espn) June 1, 2018

勇士隊後衛柯瑞(Stephen Curry)前役把生涯三分球總數推進到史上第3，其實以命中率來說他幾乎是前無古人了。柯瑞本季投籃命中率48.7%，三分球44.3%，他的「真實投籃命中率」(True Shooting Percentage)更是恐怖的65.6%。

一般來說後衛因為攻擊距離遠，命中率比內線球員低，不過三分球的得分數是兩分球的1.5倍，所以「真實命中率」就是把每1分的命中率都計算進去(包括罰球)。柯瑞的三分火力實在太驚人，他每場出手8.5次兩分球，出手11.4次三分球，他的「真實命中率」是全聯盟第4。

除了籃網哈里斯(Joe Harris)之外，全聯盟真實命中率前10名的有7位是中鋒、1位大前鋒，全是在禁區討生活的球員，只有柯瑞和哈里斯是以後衛身分進榜。柯瑞其實已經有過兩季是全聯盟第1了，上季他是生涯新高與聯盟榜首的67.5%。

講到命中率不能不提狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，小喬丹一度是連續5年全聯盟投籃最「準」的球員，本季是他生涯11年來首度「投籃命中率」低於「罰球命中率」。他最厲害的時候投籃命中率可達71.4%。

然而兩人的攻擊距離相差太多，小喬丹平均出手距離籃框只有1.5呎(約46公分)，他的射程大概限於可以兩步灌籃的距離，柯瑞則遠達28呎。根據ESPN統計，柯瑞的命中率即使超越28呎也沒有顯著下降，他的射程幾乎是無限的。

以命中率和射程來說，聯盟歷來的射手大約只有柯佛(Kyle Korver)能匹敵柯瑞。若把攻擊火力都算進去，柯瑞是場均可達30分的得分王，遠非柯佛所能比，即使柯瑞三分球總數還沒達到史上第1，但無可爭議已經是史上第1的神射手了。

(中時電子報)