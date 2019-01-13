Ｑ版「韓情邁邁」超吸睛 網驚呼：兩人合體了！

2019年01月13日 08:23 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後積極行銷高雄，致力兌現選前承諾，讓高雄發大財，和對手陳其邁檯面選前選後的互動，也讓外界對兩人交情充滿好奇，有網友就自創Q版貼圖，超萌的外表吸引不少人關注，該網友將貼圖實體化。做成鑰匙圈、明信片等。

網友自製韓國瑜、陳其邁Ｑ版鑰匙圈。(圖/取自PTT論壇)

網友自創韓國瑜、陳其邁Q版鑰匙圈。(圖/取自批踢踢論壇)

在高雄市長選戰期間，韓國瑜和陳其邁兩人互相較勁，但彼此幾乎都未曾對對方口出惡言。原來他們背後有一段特殊的淵源，兩人甚至還曾互相稱兄道弟。據《天下雜誌》2018年11月25日報導，韓國瑜尚未決定要參選高雄市長時，在台南某一個場合巧遇陳其邁，陳其邁從後面一把抱住韓國瑜，從兩人的互動來看，就是兄弟。

另外，對於陳其邁接任副閣揆，韓國瑜也回應「我相信陳其邁副院長一定會願意幫忙，我們也願意跟陳其邁副院長全力來結合，讓高雄未來可以繼續衝刺」。

網友kimono1022在批踢踢發文表示，「嗨又是我，一個不小心所以做了實品，太可愛了，所以和大家分享一下」。原來PO網友說的，就是該網友自創的Q板貼圖，將貼圖實體化。做成鑰匙圈、明信片等，因為貼圖可愛，所以每每發文都吸引不少網友關注。

其他網友也認為，「還真的做出來了！」、「真的可愛」、「啊啊實體化了!」、「現在邁邁是副閣揆了，會不會蘇衝衝請假，邁邁出來，然後…」、「超級可愛」、「拜託拿去丟市府信箱」、「當鑰匙圈超狂」、「好可愛」。

(中時電子報)