薪水多少隨你填！情侶爽詐公司 3萬月薪加到29萬

2019年01月13日 08:22 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台北市一名黃姓女子過去在鴻海旗下世達發科技公司擔任人資，利用職務之便浮報全公司薪資總額，每個月替自己和男友加薪，3萬元月薪加到14萬至29萬元不等。之後黃女轉調三創，其男友離職還繼續領世達發薪水，情侶2年共敲詐842萬元，士林地院判2人吐回842萬元。

判決書指出，黃姓女子2012年任職鴻海旗下世達發科技公司，擔任人資，負責薪資結算、請款、人事任用等，世達發因業務縮編2013年辦理解散登記，黃女同年3 月底離職，之後轉調同集團的三創公司人資部，同時負責三創及世達發公司人事任用及薪資結算等相關作業。其男友張男透過黃女介紹，2013年1月任職世達發公司擔任兼職約聘人員，在同年3月離職。

但世達發進行清算時發現員工的扣繳憑單異常，黃女在2012年6月至2013年8月間，藉由每月製作前開薪資明細表、請款單、受款帳戶明細表等文件之便，故意在薪資明細表上「實領合計」、「實發金額」或「應發金額」欄位輸入不實資料，讓自己月薪從每個月3萬元，加薪到 14萬到29萬元不等，黃女也順便幫男友加薪，2人詐領世達發共530萬元。

世達發控告黃女及張男詐欺，追回530萬元，其後三創追查後也發現，黃女以相同手法偽造不實資料，2013年4月到2014年3月間共詐公司312萬元，同樣請求黃女吐回錢。

黃女辯稱，她受到主管指示，將要發給臨時工讀生之薪資、紅包等費用，及要發給世達發公司離職員工的資遣費、年終獎金先匯進自己帳戶，再提領現金發放給工讀生、離職員工，公司對此都知情。張男則說帳戶都是由女友管理，他一概不知。

士林地院不採信黃女說詞，認定她利用職務之便浮報全公司薪資總額，再將

簽核完成的請款單送往交財會部門製作會計傳票及取款憑條，詐領2公司公款。且黃女在另間公司時也以相同手法詐領48萬元薪水，張男因此被開除，可見張男早就知曉女友詐領公款。

刑事部分，黃女被依詐欺等罪判刑3年10月，另有1年4月徒刑，可易科罰金48萬元，張男被判3年2月，得易科罰金144萬元。民事部分，這對情侶得將詐領2公司的842萬元通通歸還。全案可上訴。

(中時電子報)