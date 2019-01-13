滿國盡是吳音寧！謝寒冰笑嗆口譯哥 網友也怒了

2019年01月13日 08:50 中時電子報 戴安瑋

「口譯哥」趙怡翔空降，出任駐美代表處政治組長職務遭質疑，他昨在臉書澄清，自己實領薪資扣除必要的保險、房租後實領僅約15萬，引發批評，名嘴謝寒冰表示，民進黨執政，滿國盡是吳音寧，是希望台灣年輕人都以無恥為榜樣就對了。

謝寒冰在臉書上發文表示，「口譯哥跳出來說扣除一堆阿薩布魯，自己其實實領15萬而已…民進黨執政，真的是滿國盡是吳音寧…既然認為自已有真本事，去考一下外交特考你是會死嗎?」並說，「這人（趙怡翔）還有臉皮說自己年初已經到簡任11職等，你（趙怡翔）要是不靠關係，憑什麼能到這個位置？民進黨是希望台灣年輕人都以無恥為榜樣就對了？」。

網友紛留言說，「實領15萬，實際領多少？」、「差不多平均30萬左右」、「以後報稅要扣掉開銷再報稅是這樣嗎？」還有網友說，「考得上嗎?」、「一考就露餡，怎敢去考」、「他不見得會考不上，但考上了至少要15年才幹得到組長，那時候民進黨早已成為歷史名詞了」、「感覺他好像認為自己很委屈,死不要臉的傢伙」、「外交特考可以廢除了」、「11職等還不是靠關係弄到的，口議哥有從基層公務員做起嗎？」。

另有網友說，「真為我正牌外交官的親戚叫屈，當年外派馬拉威全家得瘧疾，口譯哥可有經歷過，明明就是特權酬庸，得了便宜還賣乖」、「外交人員是代表國家，是何等的尊嚴與榮譽!竟被民進黨當作酬庸的工具」、「真是一幫無恥爛貨」、「要撈官、撈錢的機會不多了!這時當然要撈個夠啊」。

(中時電子報)