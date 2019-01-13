連吳釗燮都親上火線護航！洪孟楷12字譏慘口譯哥

2019年01月13日 08:54 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔外派駐美代表處並接任政治組長，由於趙資歷不深，且未經外交特考，引發外界質疑「爽領高薪」。對此，外交部長吳釗燮昨親上火線說明，因房屋補助屬實報實銷，趙的月薪應計本俸、地域加給，合計7000美元，折合台幣約21萬元。對此。國民黨發言人洪孟楷諷刺表示，外長都得親自護航，坐實口譯哥「不只國王人馬、更成太上代表」。

對於外界質疑，趙怡翔在臉書回應稱在扣除基本開銷後，他1個月薪資實領大概是15萬，盼大家先給他表現的機會，「我不會讓大家失望的」，該貼文又再度引來批評。然而，吳釗燮則表示，趙怡翔在外交部本來是簡任十職等，今年已可升簡任十一職等，但他派到美國是用一等諮議的條件聘用，敘薪是比照九職等，他的「薪水」就是本俸加上地域加給7002美元（約台幣21萬）。

對此，洪孟楷撰文指出，以政治任命充滿爭議的口譯哥半夜發臉書引起更大風波，但卻由外交部長親上火線幫忙擦屁股護航，連駐外代表、大使可能都沒有的禮遇，卻出現在口譯哥身上，「坐實口譯哥不只國王人馬，如今更可能變成比駐美代表更直達天聽的太上代表，讓文官體制破壞殆盡」。

「過去可曾有過一位堂堂外交部長必須向媒體解釋回應部內下屬所發臉書內容？」洪說若沒有，那吳釗燮就是把自己做小，說什麼也要力挺口譯哥的結果，就是讓其他外交人員更加灰心，在蔡政府執政下，「根正苗綠」比什麼都重要。

此外，他說一位要負責政治高度複雜的駐美政治組組長，卻連自己任職的事情都能不斷放火、還要外長擦屁股，難道美國人不會看在眼裡嗎？「蔡政府派這樣的人員到華府擔任要執，是太看輕美國？還是太看重自己人！」

不管口譯哥在美國月薪是21萬還是15萬，吳釗燮解釋半天還是沒有說明一個重點，為何這個職務非口譯哥不可或是口譯哥有什麼其他外交官比不上的能力，能勝任此工作？講不清楚卻只在月薪上護航，洪直言，這個國王人馬讓外長也都伏首稱臣。

(中時電子報)