網球》費德勒：我最佳的退休時機已經過了

費德勒與瑞士搭檔班西琪獲得霍普曼盃冠軍。（美聯社資料照）

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中時電子報
盧品青

英國爵士莫瑞(Andy Murray)預告今年溫網之後退休，昔日的男網四天王就只剩三本柱了。37歲的瑞士天王費德勒(Roger Federer)感慨萬千，他為莫瑞難過，雖然每個運動員都有退役的一天，但他不希望以這種方式告別。

莫瑞是被臀傷逼退的，費德勒告訴CNN說：「我很希望自己不要因傷退休，我比較想自己走出去。我並沒有奢望童話般的美好結局，像是拿了大賽冠軍之後揮別球迷，因為我最完美的退場時機已經過了。」

2017年費德勒打敗宿敵納達爾(Rafael Nadal)，勇摘澳網冠軍，他認為那是最佳的時刻，但是捨不得離開。「我想以後大概找不到更好的機會了。」費德勒隔年連霸澳網成功，對手西里奇(Marin Cilic)賽後卻四處吵嚷，批評天氣太熱、球場太冷，一副輸不起的模樣。所以費德勒最喜歡的還是戰勝納達爾的那一冠。

至於最完美的退役地點，對於費德勒來說自然也是溫網了，那是他生涯首座大滿貫，傳奇旅程的起點。「不過還有很多地方我也很喜歡。」費德勒很感概莫瑞必須在痛苦中退休，「我希望每個人都是快樂地離去。」總之費德勒不強求任何特殊的場合，等時候到了，他大概就會很瀟灑地揮別球迷。

(中時電子報)

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