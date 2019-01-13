NBA》棒打老東家！幹籃哥轟44分擊沉快艇

布雷克葛瑞芬揮手感謝洛杉磯球迷的支持。(美聯社)

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中時電子報

帶著複雜情緒重回相當熟悉的洛杉磯史坦普中心球場，「幹籃哥」布雷克葛瑞芬決定用最直接行動跟球迷打招呼！葛瑞芬貢獻全場最高44分，外加8籃板、5助攻，率領活塞109比104擊沉快艇，簡直把內心所有怨氣都發洩出來。

生涯前7季都在快艇效力的2009年選秀狀元葛瑞芬，上季才跟快艇完成5年1.71億美元續約，隨即在去年1月被交易到活塞，不過洛杉磯球迷仍給他滿滿的溫暖，不僅賽前介紹時給予熱烈掌聲，更在感謝影片播放時全場起立歡呼。

「重新回到這裡面對老東家，我的內心充滿很多情緒與感受，」去年1月被交易到活塞時相當不滿的葛瑞芬表示，「但我仍然認真打完這場比賽，也很高興比賽終於結束了，相信我下次再次回到這裡，整個場面就不會那麼瘋狂了。」

但在賽前也爆發一段小插曲，原本快艇老闆鮑爾曼打算走上球場，親自跟葛瑞芬打招呼，沒想到葛瑞芬竟然頭也不回直接快跑進入休息室，留下徹底傻眼的鮑爾曼，讓他只好悻悻然走出球場，從此可見葛瑞芬有多痛恨鮑爾曼。

葛瑞芬確實抱持滿滿復仇心態出賽，光在首節，他就攻下15分，甚至打完上半場拿下26分，也讓場邊球迷不禁高喊，「葛瑞芬我們很想念你，但夠了吧！」可惜他並未受到影響，下半場持續狂炸籃筐，也讓快艇始終無法成功反撲。

活塞「雙塔」另一人德拉蒙也有20分、21籃板的恐怖雙廿數據，擺明就是力挺葛瑞芬棒打老東家，布拉克17分、7籃板，雷吉傑克生10分；快艇3人得分破20，賈林納利23分，路威廉斯22分，哈瑞爾21分，可惜還是沒法逆轉。

(中時電子報)

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