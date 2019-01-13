城市科大畢業展 選用可自然分解餐具款待貴賓

2019年01月13日 09:49 中時 林志成

台北城市科大餐管系今年辦理畢業成果展「城之森」，鮭魚菲力佐紅味噌醬，盛裝在棕梠葉製的餐盤上，展現愛護地球的決心。（台北城市科大提供）

塑膠垃圾汙染海洋，為了展現愛護地球決心，台北城市科大餐管系今年辦理「城之森」畢業成果展，為330位賓客準備的餐具，特別選用可被土壤分解的棕梠葉與小麥製的餐盤、湯匙、叉子，推動「環境保護由我做起」的理念。

城市科大餐管系大四畢業生，每年在畢業前都會辦理成果展，邀請來自企業界、學生家長與高中職校師長等貴賓親臨現場，品嚐畢業班學生們精心準備的料理，今年畢業成果展訂名為「城之森」。

負責規畫此次活動的學生幹部之一謝峻臣表示，多數學生畢業後都將進入餐飲界服務，這次的成果展的主要概念結合環保、零廚餘與零浪費，希望在學生時期即種下愛護環境的種子，未來從業後能克盡職守，享受美食之際也不造成地球負擔，為環保盡一份心力。謝峻臣向來是環保小尖兵，包包中有環保筷、環保瓶。

謝峻臣說，畢業成果展一共有六道菜，有醉醺枸杞雞、鮭魚菲力佐紅味噌醬、南瓜濃湯盅、美式肋排佐普羅旺斯燉菜、馬告竹筒飯、提拉米酥佐蜂巢蛋糕與森林果茶等，為了符合零浪費概念，所有的食材都充份運用，無法做主食的食材則做成配料、醬汁或擺飾，例如南瓜濃湯盅這道菜，南瓜肉做成湯，南瓜皮蒸熟做成湯碗，還配上南瓜蓋，完全不浪費一滴食材。

城市科大餐管系主任馬嘉軉表示，今年畢業班學生除了展現他們的專業與專長外，很欣慰他們願意扛起未來餐飲新秀的社會責任與使命，從活動結合環保意識，不只讓賓客品嘗豐美的佳餚，也從中了解「一粥一飯，當思來處不易」，餐盤裡沒有過多的裝飾，也號召與會貴賓們共襄盛舉不要留下廚餘，以達到此次成果展零廚餘的目標。

在畢業成果展舉辦前，不少幹部擔心棕梠葉與小麥製的餐具太樸實無華，無法襯托六道美饌的風味，最後仍在大家的堅持下，完成了一場兼具環保與美食的體驗，很多家長對學生的理念極為讚賞，留下深刻的美好回憶。

(中時 )