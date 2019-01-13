中華電老客戶續約只值中熱美一杯 網友轟：被當87

2019年01月13日 09:45 中時電子報 陳煌祥

有網友在PTT上分享，中華電信老客戶續約即贈全家中杯熱美式咖啡方案，中華電信表示，本次活動主要是「為老客戶送上暖心熱咖啡」的溫馨回饋活動，引發網友噓聲怒批「感覺這是在嘲諷老客戶，你們就值這杯咖啡」、「連拿鐵都送不起」。

中華電老客戶續約方案。(翻攝PTT)

原PO在PTT上分享一篇情報表示「中華老客戶有用啦」，文中貼出中華電信的續約優惠活動，針對門號3年以上老客戶，在活動期間內續約任一方案，即贈送全家中杯熱美式咖啡一杯，原PO最後怒酸「老客戶心聲中華聽到了」。

中華電信表示，本次熱美式咖啡回饋老客戶活動，主要訴求是「為老客戶送上暖心熱咖啡」的溫馨回饋活動，未來也將不定時推出老客戶回饋活動，包括資費方案、購機折價，及舉辦抽獎回饋等項目。

文章一出引發熱議，被網友狂酸「不離不棄被當87」、「送咖啡就算了還美式的」、「連拿鐵都送不起，哈哈哈」、「這活動是辦來吸仇恨值的嘛」、「至少也大杯的，中杯真的有夠廢」、「真心換美式」、「我給你熱美式，拜託不要叫我續約」。

更有許多老客戶怒轟，「感覺這是在嘲諷老客戶，你們啊就值這杯咖啡」、「20年的傻瓜老客戶怎樣都比不上攜碼的新客戶」、「只覺得老客戶被羞辱的活動」、「前10多年老客戶表示，跳槽以後每個月多喝7、8杯」、「太棒了，我決定換家」。

(中時電子報)