台東大學推展原住民文化 英語教材展現外語創新教學

友善列印
中時

教育部支持、政大與東吳聯合辦理的「基礎語文及多元文化能力培育計畫」外文領域聯合成果發表會今天舉行，台東大學發展具在地特色的「原住民文化英語教材」、靜宜大學推展出「台、日文化深度理解之基礎日語磨課師」課程及教材，分享以培養學生「多元文化能力」為主軸的外語創新教學歷程。

這個活動今天在集思北科大會議中心舉辦，由53個參與計畫執行的大學校院團隊，展現高等教育現場在外文領域教學的新視野。

其中「多元文化語境之英文學習革新子計畫」分別於大一推動兼具文化深度及溝通能力的全校英語革新課程，再針對大二以上學生，透過跨領域教師群組合作，發展進階專業英語、學術英文寫作及中英互譯等課程，期能培養學生跨文化溝通能力。

另「多國語文與文化連結課程子計畫」，則以日、德、法、西班牙等語言領域為主，鼓勵大學校院教師開設語言與多元文化結合的課程，強化學生學習動機與文化知識內容，並跳脫以往側重語言測驗形式的教學活動，進而建構優質語言與文化學習模式的創新課程教案。

台東大學發展具在地特色的「原住民文化英語教材」，藉以提升學生相關文化知能與學習興趣，配合舉辦史博館校外導覽等活動，促進學生對在地文化的理解，並將計畫所累積的實務知識進行系統化的整理，以做為將來延續本計畫精神的課程材料。

另靜宜大學推展出「台、日文化深度理解之基礎日語磨課師」課程及教材，提供在學學生及社會人士學習生活日語，以及臺、日間的多元文化比較，並預定自108學年度起，於磨課師線上入口平臺公開上線，以達成磨課師課程的學分認證為計畫目標。

教育部資訊及科技教育司劉文惠代理司長表示，本計畫帶動各校計畫團隊一起嘗試改變國內的語文教育，拋開語文標準考試的迷思、進行以生活語文和生命體驗為內涵的課程改革及活化語文教學的實質內容。

(中時 )

中華電老客戶續約只值中熱美一杯… 歷史老師旗鼓鹽一日遊 大讚 ：這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。