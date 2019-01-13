台東大學推展原住民文化 英語教材展現外語創新教學

2019年01月13日 09:47 中時 林志成

教育部支持、政大與東吳聯合辦理的「基礎語文及多元文化能力培育計畫」外文領域聯合成果發表會今天舉行，台東大學發展具在地特色的「原住民文化英語教材」、靜宜大學推展出「台、日文化深度理解之基礎日語磨課師」課程及教材，分享以培養學生「多元文化能力」為主軸的外語創新教學歷程。

這個活動今天在集思北科大會議中心舉辦，由53個參與計畫執行的大學校院團隊，展現高等教育現場在外文領域教學的新視野。

其中「多元文化語境之英文學習革新子計畫」分別於大一推動兼具文化深度及溝通能力的全校英語革新課程，再針對大二以上學生，透過跨領域教師群組合作，發展進階專業英語、學術英文寫作及中英互譯等課程，期能培養學生跨文化溝通能力。

另「多國語文與文化連結課程子計畫」，則以日、德、法、西班牙等語言領域為主，鼓勵大學校院教師開設語言與多元文化結合的課程，強化學生學習動機與文化知識內容，並跳脫以往側重語言測驗形式的教學活動，進而建構優質語言與文化學習模式的創新課程教案。

台東大學發展具在地特色的「原住民文化英語教材」，藉以提升學生相關文化知能與學習興趣，配合舉辦史博館校外導覽等活動，促進學生對在地文化的理解，並將計畫所累積的實務知識進行系統化的整理，以做為將來延續本計畫精神的課程材料。

另靜宜大學推展出「台、日文化深度理解之基礎日語磨課師」課程及教材，提供在學學生及社會人士學習生活日語，以及臺、日間的多元文化比較，並預定自108學年度起，於磨課師線上入口平臺公開上線，以達成磨課師課程的學分認證為計畫目標。

教育部資訊及科技教育司劉文惠代理司長表示，本計畫帶動各校計畫團隊一起嘗試改變國內的語文教育，拋開語文標準考試的迷思、進行以生活語文和生命體驗為內涵的課程改革及活化語文教學的實質內容。

(中時 )