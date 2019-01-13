歷史老師旗鼓鹽一日遊 大讚 ：這些高雄美食必吃！

2019年01月13日 10:04 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後觀光人潮有逐漸回流跡象，也使一些外縣市遊客到高雄玩，高雄的補習班歷史老師呂婕近日跑去高雄旅遊，稱「如果你第一次來高雄，不要錯過旗鼓鹽。」呂婕說，渡船頭出來的那條街是旗津最熱鬧的地方，你可以在這裡吃烤魷魚、燒酒螺和炸熱狗，晚餐若在鼓山用餐，他推薦「老王壽司、哈瑪星汕頭麵、綠洲西餐廳、港園牛肉麵」。記住到港園要點牛肉拌麵。

回顧2014年暑假，呂婕曾說國外、境外地區的抗爭活動，都是用水炮車驅離人群。但是若水箱換成水肥，那效果會非常不一樣，政府1秒就解決大型群眾運動。上課影片內容一出，呂婕也跟著爆紅。

呂婕近日在高雄玩，並在臉書發表一日遊記，「如果第一次來高雄，不要錯過旗鼓鹽，靠著渡輪穿梭其間，讓你可以一次玩三個點。很多人都知道新崛江，號稱是高雄的西門町，但是有新崛江，表示也有舊崛江」。

舊崛江商圈早在1915年也就是日治時期就有了，舊崛江是有歷史的，在民國五、六、七零年代的時候，當時台灣的經濟還在起步，對於高端的消費能力不足。再加上政府對貿易的管控，很多奢侈品被課以高關稅，所以當時要拿到舶來品是不容易的。

但是老子有錢又假掰，我就是一定要用外國貨，怎麼辦？這個時候你就可以來舊崛江走走~舊崛江靠近高雄港，所以很多人會托船員回來的時候帶點外國貨，漸漸地出現了跑單幫的產業，而舊崛江也就成了舶來品的集散地。

呂婕說，雖然現在出國方便，各式各樣的精品名牌也隨處可見。不過舊崛江還是值得你去走走，裡面很多稀奇古怪的東西，諸如藝術品、藥品、個性商品和一些「有品味」的玩意兒！這裡不大，大概停留半個小時即可。

離開舊崛江，走路不用十分鐘就可以到「駁二藝術特區」，駁二特區不定期都有很多展覽，不同時間來都有不一樣的主題，值得一提的是在駁二藝術特區周邊還有幾個地方可以去～鐵道公園、香蕉碼頭、棧貳庫。

呂婕還說，如果有帶小朋友的可以到旁邊的鐵道公園跑跑!地方很大~可以放風箏、吹泡泡、翻跟斗和搖呼拉圈，至於棧貳庫，他覺得可惜了~只是把百貨地下街搬到倉庫裡面，除了旁邊是高雄港以外，似乎沒有什麼海洋元素在裡面。

要坐渡輪到旗津吃午餐了!登上《旗鼓輪》往旗津出發~走出渡船頭步行三分鐘，你可以看到旗津的天后宮，廟不大，但是是「國家古蹟喔」，有三百多年的歷史了，廟的外面有七星橋和許願池，這個許願池的設計很特別。媽祖神像前有個小鐘，鐘的下面有個小香爐~你要先許願，許完願望丟銅板。據說…銅板如果可以敲到鐘，而銅板剛好掉進香爐裡的話，就可以…聽到到兩聲鏘鏘！

他解釋，基本上渡船頭出來的那條街是旗津最熱鬧的地方，可以在這裡吃烤魷魚、燒酒螺和炸熱狗~!要吃海鮮的話價格還算親民，不過如果看到註明「時價」的話，一定要問清楚，不然上菜的「盤子」可能會很大！

吃完午餐之後，可以到沙灘走走，暑假期間會有沙雕展!注意：看就好，不要摸，也可以租一台電動車到處逛逛！往南走，旗津的中部有個風車公園到那邊散散步享受一個悠閒的午後~還有一個「勞動女性紀念公園」俗稱「二十五淑女墓」~再次「溫馨提醒」那邊有很多鄉野傳奇。

差不多可以坐渡輪回鼓山了!

呂婕表示，出鼓山渡船頭，在四季如夏的高雄，三五好友去吃冰是個好選擇，若吃太多冰不會頭痛，而且對自己的食量很有自信的話，可以點一盆冰來試試，沒錯！就是一盆!跟臉盆一樣大的挫冰，吃完冰之後，可以慢慢散步走到西子灣。

逛逛西子灣，那邊有「十八王公廟」和「大英打狗領事館」，你可以爬爬樓梯當登山~雖然呂婕在上課的時候跟學生講過那不是領事館，那應該是「英國東印度公司的辦事處或是英國商人的行館」。不過在上面喝杯咖啡、點個餐，還可眺望高雄市、看看要入港的輪船。

別急著走！算算這個時間，差不多可以看夕陽了！西子灣的夕陽真的很美，一輪火紅的夕陽，四周點綴著晚霞~慢慢的沉入台灣海峽。

這個時候是示愛、表白、求婚的最好時機！

天黑了，別急著吃飯，到「壽山的忠烈祠」看星星點燈，色彩繽紛的霓虹燈照亮了整個高雄！旁邊還有「LOVE觀景台」，還可以「再自拍一次見證你們倆的愛情」！

呂婕透露，為大家推薦晚餐「老王壽司」、「哈瑪星汕頭麵」、「綠洲西餐廳」、「港園牛肉麵」。記住到港園要點牛肉拌麵!特別要提一下綠洲西餐廳，它不是每天開，印象中現在好像只開五、六、日，這家西餐廳開業已經超過50年了~餐點分量不大，很簡單不花俏，可以去感受一下老西餐廳的韻味!

小憩過後~晚上可以去愛河坐個愛之船，然後再到旁邊的五福路。那附近有很多小酒吧~喝兩杯!為今天的旅程做個HAPPY ENDING~

(中時電子報)