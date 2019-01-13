「蘇邁配」佈局高招？他分析後預言陳其邁恐滿身傷

陳其邁將接任副閣揆。(資料照,劉宗龍攝)

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中時電子報
／綜合報導

賴清德11日率內閣總辭，蔡英文總統隨後宣布新任閣揆為蘇貞昌，高雄選戰中失利的前立委陳其邁將擔任行政院副院長。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓說這樣的佈局看似高招，但他認為最後的結果可能反而是陳其邁滿身是傷，把四年後再戰高雄的能量消耗殆盡。

陳其邁曾被認為能穩穩選上高雄市長，未料最終以15萬票差距敗給韓國瑜。然而，陳其邁敗選後透過直播與粉絲互動，人氣上升，不僅有「暖男」稱號，近日更被延攬擔任行政院副院長。

對此，李正皓在臉書分析指出，這樣的佈局看似高招，一來還蘇貞昌相挺參選新北市的人情；二來為陳其邁找到另一個能累積能量的政治舞台，但他認為最後的結果反而是陳其邁滿身是傷，把四年後再戰高雄的能量消耗殆盡。他說在台灣，當閣揆或是部會首長絕非能累積能量的位置，反而是一種消耗。根據統計，從陳水扁、馬英九至蔡英文三任總統以來，台灣一共換15任行政院長，平均任期僅約1.3年，即便行政經歷強的賴清德，也僅撐1年4個月，略高於平均值。

而蘇貞昌與陳其邁的組合，由於蘇貞昌年事已高，幾可預言此次擔任行政院長就是蘇貞昌政治生涯最後一站；反觀陳其邁正值壯年，目標明確就是再戰高雄。李正皓說在這樣的狀況下，陳其邁必然不願也不能當一個無聲的副院長，更多時候必須站在第一線推動政策、為政策辯護，李正皓說這一些本該由院長承擔的政治傷害必然在此時轉嫁到第一線的陳其邁。

他說距離下次高雄市市長選舉還有四年，陳其邁在這四年內要同時持盈保泰且累積能量，「這簡直是比不可能更不可能的任務」。

(中時電子報)

文章來源：李正皓臉書

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