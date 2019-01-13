百日草、波斯菊、油菜花盛開 龍井花田之旅正夯

2019年01月13日 10:15 中時 陳世宗

放大版「茄芷袋」構想來自龍井老地名「茄投庄」。（陳世宗翻攝）

龍井區農民每年12月至隔年2月間都會種植百日草、波斯菊、油菜花等景觀綠肥作物，綻放的小花形成大片五彩繽紛的花田，使海線地區呈現彩花田野景觀。台中市政府農業局輔導龍井區農會舉辦「2019花現龍井系列活動暨農民節表彰大會」，昨、今日一連兩天，除有美麗花田，還有露營、寫生比賽、騎單車、營火晚會、路跑等一系列活動，希望讓更多民眾親近龍井。

「花現龍井」系列活動位於龍井區中華路一段與茄投路旁農田，為向農民表達最高敬意，昨日也同步舉辦農民節表彰大會表彰優秀農民，並邀請績優農民分享經驗，傳承傳統農業社會文化價值。

農業局長蔡精強、立法委員顏寬恒及市議員林孟令、張家銨、行政院農業委員會台中區農業改良場副場長洪梅珠、農糧署中區分署台中辦事處主任江永煜、龍井區長戴燕如、大肚區長陳嘉榮等人均出席，全市多區農會總幹事也一同共襄盛舉，現場相當熱鬧。

蔡精強表示，龍井區背山面海，種植稻米、甘薯及雜糧等作物，一期稻作種植面積約有970公頃，年產約6,700公噸稻米，是中部地區重要的稻作產區之一，油菜花、百日草及波斯菊是該區稻田休耕期間的主要綠肥作物。

隨著氣候變化及種植時間的不同，花期會有所差異，在繁花開盡後便成為農民最經濟且方便的有機肥料，不僅友善環境耕作，更是栽種優良稻米的大功臣，因此長期推廣農民實施綠肥栽培、改善地力以提昇作物品質。

農業局指出，「花現龍井」系列活動包括露營（花田一露）、花時間寫生比賽、騎單車逍遙遊(花田騎跡)、營火晚會、田野馬拉松路跑等豐富活動；現場也規畫展售全市各區具特色農特產品及香水百合花義賣，義賣所得全數捐給當地弱勢公益團體。

(中時 )