非壓力釀成！醫師曝憂鬱症恐慌症關鍵原因

2019年01月13日 10:15 中時電子報 戴安瑋

女性罹患「憂鬱症、恐慌症」比例，和貧血一樣偏高，日本精神科醫師表示，來她診所的女性，多數症狀為情緒低落、沒有動力、焦躁不安、胸悶、心悸、頭昏眼花、感到倦怠、嗜睡、畏寒等等，這不只是憂鬱症、恐慌症的症狀，同時也是缺鐵的警訊，建議補充「蛋白質＋鐵」可獲得改善。

《良醫健康網》報導，藤川德美在其最新著作《缺鐵：吃對鐵遠離憂鬱症、恐慌症》一書中表示，一般普遍認為憂鬱症、恐慌症的主要原因出自「壓力」，但實際上到身心內科及精神科就診的女性患者，多半都是潛在性缺鐵所引起的，而且大部分都會出現憂鬱症、恐慌症狀。

她在書中說，職場或家庭壓力是造成精神疾患的一大主因，但一旦缺乏鐵、蛋白質，當面對來自外界的壓力，身心就會出現脆弱性，如初經後3年內鐵質迅速消耗殆盡；產後憂鬱症，即是生產導致鐵質流失、缺鐵也是造成不孕的原因之一。

她強調，有些患者的症狀正是潛在性缺鐵症所引起的，也有些是原本就有潛在性缺鐵症的體質，加上壓力與環境而引發憂鬱症、恐慌症。既然如此，治療方向理應要從改善缺鐵著手，但大多數醫師都沒有注意到女性缺鐵的現況，導致後續引發身心失調的嚴重性。她通常會建議患者充分攝取「蛋白質＋鐵」，最後親眼見證憂鬱症、恐慌症獲得改善。

(中時電子報)