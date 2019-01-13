中市首辦百合外銷獎勵方案 補助貿易商包裝資材及運費

2019年01月13日 10:16 中時 陳世宗

今年氣候屬暖冬型態，台中市花農種植的百合提前盛開。（陳世宗翻攝）

今年氣候溫暖，百合提早於春節前盛產，為穩定價格並舒緩國內市場供需壓力，台中市政府農業局推出「台中市拓展百合國外市場輸銷計畫」，即日起至5月31日止，全國貿易商、農會、農民團體及合作社場只要向台中農民收購於台中市轄內生產的百合並外銷，可獲補助貿易商包裝資材及運費！

農業局長蔡精強說，可依實際出口量申請每支補助包裝資材6元及運費6元，另農民生產端也有每支10元補助，期盼將台中的優質百合一起行銷至海外。

農業局表示，台中市為全台重要的百合產地，種植面積約202公頃，年產量達4100萬支，約佔全台產量58％，百合栽培技術成熟；主要產區為后里、新社、外埔、神岡及石岡等地區，以往配合年節需求調節產期，今年氣候屬暖冬型態，百合提前盛開。

蔡精強指出，為照顧農民收益並舒緩國內市場供需壓力，鼓勵全國貿易商、農會、農民團體及合作社場協助拓展台中百合市場通路，市府推出此獎勵計畫，只要將台中百合行銷國外，除補助貿易商百合包裝資材每支6元及運費每支6元外，農民生產端每支也可獲10元補助，今年計畫目標外銷量為20萬支，請符合資格單位踴躍申請補助，共同將台中的優質百合行銷至國際。

(中時 )