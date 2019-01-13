口譯哥任命太蠢？ 孫大千：小英有不能說的秘密

總統蔡英文(右)、口譯哥趙怡翔(左)。（圖／中時資料照片 姚志平、黃世麒攝）

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中時電子報
/綜合報導

口譯哥人事任命風波連燒多日，外交部長吳釗燮昨日才出面說明，但仍未能止住悠悠眾口。為何蔡英文要干冒大不韙，做出這麼爭議又看似愚蠢的任命決策？前立委孫大千認為，其實背後隱藏「不能說出來的秘密」，無論未來政治局勢如何發展，蔡英文將成為綠營唯一掌握華府政治人脈的政治人物，讓她可以在民進黨內繼續呼風喚雨。

孫大千今(13)日在臉書上表示，口譯哥所擔任的這個位子，是駐美代表處政治組組長。而駐美代表處政治組組長，在駐美體系當中，是僅次於駐美代表的關鍵位置。這個角色將完全掌握了台灣政府與美國國會，以及官方部門的對話管道和人脈關係。

孫大千分析，民進黨兩次政黨輪替，最欠缺的就是對美事務的外交人才，民進黨政府的駐美代表一職，往往不得不倚重傳統職業外交官。然而，由於民進黨的台獨主張和外交系統的養成教育嚴重衝突，所以，職業外交官和民進黨很難一條心

在這樣的情況下，無論駐美代表的人選是誰，陳水扁時期的邱義仁和蔡英文時期的吳釗燮，才是美方認定的窗口。

孫大千認為，此次口譯哥的派任，其實背後隱藏了幾個盤算：第一，透過口譯哥擔任政治組組長，吳釗燮可以直接控制駐美代表處，蔡英文和華府的對話管道將會緊緊的握在手中。第二，蔡英文計畫跳過外交文官體制，培養民進黨內未來對美工作的嫡系班底。第三，不管未來的政治情勢如何發展，蔡英文將成為民進黨內唯一掌握華府政治人脈的政治人物，這絕對可以保證讓她在黨內繼續呼風喚雨。

(中時電子報)

文章來源： 孫大千臉書

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