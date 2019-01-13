北市南港玉成段都市更新 台鐵周二起公告招標

台鐵局今（13）日表示，將於周二（15日）起公告「臺北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業實施者案。（台鐵提供）

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台鐵局今（13）日表示，將於周二（15日）起公告「臺北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業實施者案，公告期間從該日至6月13日為止，共150天。該案基地位於台北市東區門戶計畫範圍內，為北市區內新興精華路段，且交通便捷，可連結南港音樂、轉運、軟體、會展及生技等八大中心，有興趣的投資人可把握時間投標。

台鐵局表示，「臺北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業實施者案面積為3392.19平方公尺，基地位置緊鄰市民大道七段，位處昆陽街、南港路三段47巷、市民大道七段及昆陽街60巷所圍中心區域，鄰近鐵路、捷運等車站，可連結南港音樂、轉運、軟體、會展及生技等八大中心，未來發展潛力佳。

台鐵局指出，該案基地權屬單純且形狀方整，土地使用分區為第一種特定商業區，建蔽率55％、容積率382％，容許使用項目比照第三種商業區，具備發展為臺北下一個黃金10年東區新門戶之條件，該案全區採都市更新權利變換方式進行開發，並公開評選民間業者投資建設。

投資人若有意願參與投標，須於公告時間先將每份3000元的工本費匯入台鐵局帳戶（銀行：臺灣銀行營業部、帳號：003031121966、戶名：交通部臺灣鐵路管理局營業基金戶），再持匯款單據在上班日上午9點至12點、下午1點半至5點期間，至台鐵局企劃處開發科領取招商文件。

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