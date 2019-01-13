網球》莫瑞退休 小美女接班英國希望

2019年01月13日 11:13 中時電子報 盧品青

And get to know the newest member of the @WTA Top 100 Katie Boulter a little bit better! 😀😀😀 pic.twitter.com/Kd9HL3O2Q9 — British Tennis (@BritishTennis) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

英國爵士莫瑞(Andy Murray)今年因傷退休之後，英國網壇恐怕後繼無人。比男網(ATP)排名，他們的一哥埃德蒙(Kyle Edmund)比不上日本(有錦織圭)。比女網(WTA)排名，他們的孔塔(Johanna Konta)又比不上台灣(有謝淑薇)。近來被寄予厚望的小美女波爾特(Katie Boulter)去年在邁阿密也被謝淑薇直落二就收拾了。

莫瑞在2013年收復了英國失陷76年的溫布頓單打冠軍，亦是80年來首位殺進法網決賽的英國人，他現在不是「英國希望」，而是「英國傳奇」了。孔塔是澳洲人，2012年才成為英國公民，她最厲害的時候曾經排到女子第4，不過因傷掉到38名，大概接不下「英國希望」的棒子。

22歲的波爾特是英格蘭人(莫瑞是蘇格蘭人)，她是英國兩年多來首位打進前100名的女將，最近還找來足球巨星貝克漢與內馬的超級經紀人奧莉薇拉(Simon Oliveira)，想要把自己打造成莎拉波娃(Maria Sharapova)那樣的網球明星。波爾特目前第97，是孔塔以外排名最高的英國女將。

波爾特青少女時期就闖出名堂，去年她搶下歷史性的個人溫網首勝(次輪敗給大坂直美)，現在英國女子網壇已經42年無人摘下大滿貫單打冠軍，將來「英國女網希望」的重擔就要落到波爾特肩上了。

(中時電子報)