網球》莫瑞退休 小美女接班英國希望

英國女將波爾特。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

英國爵士莫瑞(Andy Murray)今年因傷退休之後，英國網壇恐怕後繼無人。比男網(ATP)排名，他們的一哥埃德蒙(Kyle Edmund)比不上日本(有錦織圭)。比女網(WTA)排名，他們的孔塔(Johanna Konta)又比不上台灣(有謝淑薇)。近來被寄予厚望的小美女波爾特(Katie Boulter)去年在邁阿密也被謝淑薇直落二就收拾了。

莫瑞在2013年收復了英國失陷76年的溫布頓單打冠軍，亦是80年來首位殺進法網決賽的英國人，他現在不是「英國希望」，而是「英國傳奇」了。孔塔是澳洲人，2012年才成為英國公民，她最厲害的時候曾經排到女子第4，不過因傷掉到38名，大概接不下「英國希望」的棒子。

22歲的波爾特是英格蘭人(莫瑞是蘇格蘭人)，她是英國兩年多來首位打進前100名的女將，最近還找來足球巨星貝克漢與內馬的超級經紀人奧莉薇拉(Simon Oliveira)，想要把自己打造成莎拉波娃(Maria Sharapova)那樣的網球明星。波爾特目前第97，是孔塔以外排名最高的英國女將。

波爾特青少女時期就闖出名堂，去年她搶下歷史性的個人溫網首勝(次輪敗給大坂直美)，現在英國女子網壇已經42年無人摘下大滿貫單打冠軍，將來「英國女網希望」的重擔就要落到波爾特肩上了。

(中時電子報)

NBA》巴特勒願跟里歐納德合作 目… 影》為何球不給我？厄文賽後怒飆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。