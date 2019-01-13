影》陸2萬童恐施打過期疫苗 多人高燒不退 爆警民衝突

中國大陸再爆發過期疫苗事件，江蘇省淮安金湖縣145名嬰幼兒接踵了過期疫苗，其中多人出現高燒不退、嘔吐症狀，不過據大陸官媒報導，過期疫苗已存在近10年，受害幼童恐多達數萬。（圖／ 美聯社）

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中國大陸再爆發過期疫苗事件，江蘇省淮安金湖縣145名嬰幼兒接踵了過期疫苗，其中多人出現高燒不退、嘔吐症狀，不過據大陸官媒報導，過期疫苗已存在近10年，受害幼童恐多達數萬。11、12日晚上，上百家長走上街頭，抗議大規模的過期疫苗事件，並與當地警察爆發嚴重衝突。

據大陸媒體報導，近一個月內，江蘇省金湖縣145名嬰幼兒陸續在當地一家衛生所接踵小兒麻痺疫苗後，多名孩童陸續出現高燒不退、紅疹、嘔吐等不良反應，而隨後當地媒體踢爆，這些幼童是因為接踵了過期疫苗才出現不良反應，報導指出，這批疫苗早已在去年12月11日就已過期。

不過據大陸官媒《環球時報》報導，金湖縣過期疫苗的問題可以回溯到2010年，而出現問題的疫苗也不僅僅是小兒麻痺疫苗，另外也包括卡介苗、乙肝疫苗、水痘疫苗等都有過期問題，推測受害嬰幼兒恐達2萬人。

據BBC中文網、美國之聲中文網報導，數以百計金湖家長11、12日前往金湖縣政府及人民醫院抗議，憤怒民眾包圍縣政府大樓要求一個說法，為應對大規模抗議民眾，當局也從周邊地區調來上千防爆警察鎮壓，警民爆發激烈衝突。

一名孩子母親表示，她的孩子在接踵過期疫苗後，發高燒超過39度，並持續了半個月，其他伴隨症狀還包括咳嗽、感冒、及輕微嘔吐，另外有家長表示孩子在接踵疫苗三天後，突然發高燒、昏迷，住院一個月還出現肺炎、敗血症。

針對金湖縣爆發大規模疫苗過期事件，當局已對三名相關官員處以免職處分，並成立五人專案小組進行調查，不過當局也稱，過期疫苗並不會對人體造成傷害，只會降低防疫效果。

中國大陸自1978年起逐步實施「國家免疫規劃」，在不同省份與地區規劃相應的疫苗接踵方案，其中包括小兒麻痺、乙肝、百白破等一類疫苗都可免費接踵。

(中時電子報)

文章來源：江苏过期疫苗引发群体抗议 民众怒殴县官遭镇压

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