影》為何球不給我？厄文賽後怒飆海沃德

塞爾提克明星後衛厄文(右)這次真的氣炸了。(美聯社)

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中時電子報

這下子塞爾提克內訌問題越來越嚴重了！厄文眼見海沃德不把最後一擊機會傳給自己，反而給了塔圖跳投沒進，造成塞爾提克103比105飲恨敗給地主魔術，厄文不禁衝向海沃德怒罵一頓，儘管兩人隨後仍然擊掌示好，場上氣氛仍很尷尬。

難怪厄文如此生氣，因為大半場領先的塞爾提克，卻在末節遭魔術追上甚至超前，打到最後2.9秒，明明厄文埋伏在中線附近準備接球，海沃德卻連看也不看，就把球傳給較沒經驗的塔圖執行最後一擊，厄文當然把氣出在海沃德身上。

其實在執行最後一擊前的暫停期間，就可看出厄文相當不滿塞爾提克總教練史蒂文斯所畫戰術，就算暫停早已結束，其他塞爾提克球員都已上場，厄文還跟史蒂文斯爭執不休，只可惜史蒂文斯還是堅持已見，也讓厄文早已累積不少怒氣。

畢竟厄文真的很想贏下這場客場戰役，因為前場比賽遭到熱火痛宰，讓厄文悶到賽後一個人跑去訓練館，練投快半小時才肯休息，他在13日也拿全隊最高25分，外加6助攻、5籃板，卻還是改變不了塞爾提克苦吞2連敗的命運。

前役塞爾提克也爆出自家人推自家人的風波，傑倫布朗與馬可斯莫里斯在暫停期間先是發生口角，莫里斯更憤怒用力推了布朗一把，現在換成厄文無視鏡頭在旁拍攝，直接怒飆海沃德，看來史蒂文斯必須整頓一下才行了。

(中時電子報)

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