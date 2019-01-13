「2019渣打臺北公益馬拉松」3萬名跑者衝刺記錄

2019年01月13日 11:46 工商 陳碧芬

渣打邀請企業客戶一起參賽領袖盃。（陳碧芬攝）

渣打國際商業銀行董事長龐維哲在領袖盃領跑到達終點。（陳碧芬攝）

國發會副主委鄭貞茂（右）是渣打馬拉松常客，和渣打國際商業銀行總經理林遠棟一起完賽。（陳碧芬攝）

「2019渣打臺北公益馬拉松」上午6點於總統府前起跑，由於天氣非常好，無論是全馬選手，或13公里組的近3萬名跑者，都有衝刺新記錄的期待，加上活動主辦單位提供配速員，整體完賽記錄十分亮麗。

今天起跑由冠名贊助商渣打國際商業銀行總經理林遠棟、教育部體育署組長呂忠仁、臺北市政府體育局局長李再立以及主辦單位中華民國路跑協會理事長范姜瑞共同鳴槍，為2019年渣打臺北公益馬拉松揭開序幕。

全臺最大、最多視障跑者參與的「渣打臺北公益馬拉松」今年已邁入第六屆，累計超過19萬人次參賽。本屆跑者來自54個國家，參賽年齡最高齡93歲，更有超過250組視障跑者及志願陪跑員，共近3萬名跑者一齊無懼開跑！賽事當天除了頒發各組別成績優異的跑者，也抽出兩位幸運跑者獲得大獎─免費參加2019渣打新加坡馬拉松，13K揪團冠軍組別的8位跑者也獲得2019香港渣打馬拉松三天兩夜行。

代言人蔡依林以自身經歷鼓勵跑者 渣打行動支持視障學生追夢，蔡依林說，自己新專輯所探討的話題之一，便是面對自身恐懼，學會與之共處並勇敢突破它，和BeFearless概念契合。

(工商 )