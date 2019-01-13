買K優待大放送！毒男下面「硬硬的」露餡…

吳男拿身分證時，眼尖員警發現褲子異常凸起，查獲非法持有毒品。（陳世宗翻攝）

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中時

吳姓男子日前因一時好奇，向一位不知名男子購買K他命毒品！對方優待大放送，免費送他2顆毒糖果試用，吳男因形跡可疑，保大員警趨前盤查，當員警靠近時聞到吳男身上散發出濃濃的K他命味；吳男拿身分證時，眼尖員警發現包包內有可疑糖果2顆，且褲子異常凸起，進而查獲非法持有毒品。

保安警察大隊特勤中隊員警執行巡邏勤務，於日前行經台中市西屯區漢口路，發現22歲吳男頭低低站在路旁形跡可疑，員警趨前盤查，吳男突然看見警察嚇了一跳，頻頻說我沒違法，此時員警聞到吳男身上飄出濃厚的K他命味，當員警詢問吳男有沒有聞到一股怪味，吳男無言以對。

吳男拿身分證時，眼尖員警在包包內發現2顆成分不明的糖果，經以毒品試劑檢測，呈現安非他命毒品陽性反應，並在其褲子內查獲1瓶K他命毒品（8.84公克），吳男自知法網難逃只好坦承毒品為自己所有，想說毒糖果放在包包警方應該不會起疑，K他命因一時情急塞進褲內；未料還是逃不過警方法眼，全案依違反毒品危害防制條罪嫌偵辦。

保安警察大隊大隊長陳家銘表示，保安大隊將持續落實線上巡邏勤務，加強攔檢掃蕩非法槍彈、毒品等犯罪，展現維護本市治安的能量與決心，嚴正呼籲民眾「拒絕毒品，長保健康」，吸毒一時，終身危害，毒品千萬碰不得，愛惜自己及家人，勇敢向”毒”說NO。

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(中時 )

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