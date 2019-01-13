尷尬了！韓國瑜、邱議瑩在蜜棗評鑑會「巧遇」零互動

高雄市長韓國瑜、民進黨立委邱議瑩上午出席蜜棗評鑑會時巧遇，兩人零互動。翻攝中天新聞

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中時電子報
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高雄市長韓國瑜、民進黨立委邱議瑩上午出席蜜棗評鑑會時巧遇，兩人零互動。翻攝中天新聞
高雄市長韓國瑜、民進黨立法委員邱議瑩今天上午出席大社三寶農特產蜜棗評鑑會時零互動。中天新聞

尷尬了！高雄市長韓國瑜今天上午出席大社三寶農特產蜜棗評鑑會時，巧遇民進黨立法委員邱議瑩，兩人「你不看我、我不看你」有點尷尬，韓國瑜還跳過邱議瑩，沒跟邱議瑩握手，上台時也被隔開，韓國瑜雖有向邱議瑩致意，邱也以微笑回應，完全沒說上一句話。

去年九合一大選，代表國民黨參選高雄市長的韓國瑜，因向企業喊話，而被民進黨籍立法委員邱議瑩刻意扭曲為「陪睡」，引起軒然大波。兩人今在大社三寶農特產蜜棗評鑑會「巧遇」，引起轟動。

《中天新聞》報導，韓國瑜進場時，一路與農民、貴賓握手，當他走進會場時，邱議瑩已在現場，兩人「你不看我，我不看你」有點尷尬。

此外，邱議瑩刻意坐到第二排，想避開坐第一排的韓國瑜，但被主辦單位硬是請到坐到第一排，兩人中間雖隔著走道，也完全沒有互動；韓國瑜坐定後，還一度起身，跳過邱議瑩，與坐在邱議瑩旁邊的貴賓握手。直到活動開始，兩人被請上台，韓國瑜向邱議瑩致意，邱才微笑回應。

韓國瑜致詞時表示，農民漁民若快樂，全台灣才快樂，農民漁民日子若過得好，全台灣日子才都過得好，他現在頭疼的是「東西要賣得出去」，只要東西賣得出去，多少甘苦都沒關係，並說，「我們一定會幫大家找一個好價錢，這太重要了。我選上高雄市長，有責任，一定要為農產品找到好通路，賣到好價錢，大社地區農民朋友請相信我們，我們全力以赴，你們一定要好好種，我們一定好好的賣」。

(中時電子報)

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