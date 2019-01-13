尷尬了！韓國瑜、邱議瑩在蜜棗評鑑會「巧遇」零互動

高雄市長韓國瑜、民進黨立委邱議瑩上午出席蜜棗評鑑會時巧遇，兩人零互動。翻攝中天新聞
尷尬了！高雄市長韓國瑜今天上午出席大社三寶農特產蜜棗評鑑會時，巧遇民進黨立法委員邱議瑩，兩人「你不看我、我不看你」有點尷尬，韓國瑜還跳過邱議瑩，沒跟邱議瑩握手，上台時也被隔開，韓國瑜雖有向邱議瑩致意，邱也以微笑回應，完全沒說上一句話。
去年九合一大選，代表國民黨參選高雄市長的韓國瑜，因向企業喊話，而被民進黨籍立法委員邱議瑩刻意扭曲為「陪睡」，引起軒然大波。兩人今在大社三寶農特產蜜棗評鑑會「巧遇」，引起轟動。
《中天新聞》報導，韓國瑜進場時，一路與農民、貴賓握手，當他走進會場時，邱議瑩已在現場，兩人「你不看我，我不看你」有點尷尬。
此外，邱議瑩刻意坐到第二排，想避開坐第一排的韓國瑜，但被主辦單位硬是請到坐到第一排，兩人中間雖隔著走道，也完全沒有互動；韓國瑜坐定後，還一度起身，跳過邱議瑩，與坐在邱議瑩旁邊的貴賓握手。直到活動開始，兩人被請上台，韓國瑜向邱議瑩致意，邱才微笑回應。
韓國瑜致詞時表示，農民漁民若快樂，全台灣才快樂，農民漁民日子若過得好，全台灣日子才都過得好，他現在頭疼的是「東西要賣得出去」，只要東西賣得出去，多少甘苦都沒關係，並說，「我們一定會幫大家找一個好價錢，這太重要了。我選上高雄市長，有責任，一定要為農產品找到好通路，賣到好價錢，大社地區農民朋友請相信我們，我們全力以赴，你們一定要好好種，我們一定好好的賣」。
(中時電子報)