《翻爆旺美食》頂級地方小吃 非吃不可控肉飯

2019年01月13日 11:53 中時電子報 綜合報導

◎市場頂級小吃 晚來就沒了

花蓮市重慶市場除了買菜外，還有控肉飯早餐可以吃！鼎吉大腸鮮蚵麵線、控肉飯店名等於菜單，店裡就只賣這兩樣主食跟紅茶，老闆看準早市人潮，好吃又實在的料理，雖是市場內的新成員，攤位人氣超高，生意好的時候，早上9點前就賣光了。

◎三丰焢肉飯 吃故鄉的味道

位在新北市土城區明德路2段「三丰焢肉飯」，老闆原本是在彰化負責辦桌的師傅，每樣配菜都堅持以傳統方式烹調，保有濃濃古早味，招牌的焢肉肉質肥嫩且入口即化，配菜的高麗菜、豆芽也以傳統蝦米爆香，秉持「故鄉的味道」，在土城地區飄香多年。

◎招牌焢肉 噴香夠味不死柴

滷肉飯方焢肉飯師承台北知名老店，再經過改良，招牌焢肉飯油亮盈滿膠質，入口後噴香入味卻不乾柴、不死鹹，開在桃園市政府兵家必爭之地，10年來仍屹立不搖，人潮絡繹不絕。

◎人氣王第一名 排隊也要吃

逢甲商圈是台中市美食的一級戰區，位在西屯區河南路上的大豐爌肉飯，曾在全國爌肉飯比賽勇奪人氣王第1名，很多人為爌肉飯聞香而來，11點開始營業就大排長龍，軟嫩的爌肉之外，香Ｑ的白米飯也大大加分，讓這碗爌肉飯不只吸引學生，很多大老闆開著黑頭車，寧願排隊也要吃上一碗。

◎蒸烤後再滷 焢肉飯好健康

雲林縣北港鎮「希望健康廚房」重視美味與健康，焢肉飯先用德國進口的蒸烤爐烤過去掉部分油脂，再以獨家滷汁細火熬煮三層肉，不僅吃出三層肉的美味，也不致於吃到過多的油脂，深受養生民眾與醫護人員的喜愛。

◎佛心價焢肉飯 24hr不打烊

在台東市新生路秀泰廣場對面屹立不搖超過40年的新生小吃部，焢肉飯的豬肉採用當天新鮮三層肉先炸後滷，肉質軟嫩、入口即化，1碗30元，價格佛心來著，因為是24小時營業，40年來包辦了老台東人的3餐及宵夜。

(中時電子報)