享受談戀愛！超級渣男靠一張帥照 同時劈腿200女友

2019年01月13日 12:08 旺報 孫曜樟

大陸山東一名已婚曾姓男子靠著一支撿來的手機，和藉用一張不太紅男星的照片且化名為「劉鵬」，竟在網路上結交了200個女朋友並騙財，一名吳姓女子在損失5萬元（人民幣，下同）後，驚覺受騙遂向警方報案，栖霞警方經過抽絲剝繭後將曾姓男子逮捕，全案才曝光。

2018年11月初，堯化門派出所接到轄區吳姓女子的報警，稱在5月中下旬時，她在某婚戀交友網站認識一名男性網友，互加了微信後對方自稱泰州人名叫劉鵬。雖然兩人從未見過面，但劉鵬很快發來了自己帥氣的自錄視頻，一下子就抓獲了吳女芳心，並很快確定了男女朋友關係。

交往期間劉鵬一直對吳女士噓寒問暖，並時不時錄下自己的視頻發給吳女，甜蜜有餘。可是直到10月，劉鵬突然向吳女士發來了幾張跟家人對話的截圖，稱母親需要做心臟搭橋手術，費用在40萬元左右，但由於自己的資金都在企業項目上了，一時周轉不過來，先借給5萬元江湖救急。看著截圖上的對話，吳女覺得自己怎麼樣也應該表示一下，可是她也沒有錢，於是吳女決定為愛貸款。吳女透過借貸平臺貸款4萬元，又將自己的積蓄拿出來，一共51000元全部轉帳給了劉鵬，可是收到錢的三天，劉鵬便人間蒸發了，受騙的吳女只好報警求助。

警方接到報案後，立即整理線索，終於成功鎖定了嫌疑人曾某，並於11月在曾某租屋處將他逮捕。據悉，27歲曾某已婚並且已育有兩名子女。令警方跌破眼鏡的是，曾某不僅長相與此前發給吳女的視頻完全不同，且從現場查扣來的手機裡竟顯示他還同時交往著200多名女性。

曾嫌向警方供稱，平時他就喜歡用各種社交軟體結識女孩子，一開始也沒想過騙人，就是很享受跟她們「談戀愛」的感覺。因為自己長相不帥，所以他特別在網上找了一個不太紅的明星，並關注該明星，將這個明星平時發的日常的小視頻都收集來，專門用來發給女生，博得她們的歡心。直到10月，他意外撿到了一部手機。覺得這是一個機會，乾脆直接以撿來的手機專門用於聊天。並一人分飾了二角，編造了母親需要錢做手術的謊言。

(旺報 )