NBA》記仇？豪哥恩師：很多球員不喜歡我

火箭教頭丹托尼到現在還在記恨，當年因為球星不肯配合而被開除的陳年往事。(美聯社)

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中時電子報

自從2016年接掌火箭兵符後，身為林書豪昔日恩師的丹托尼，帶領火箭越打越好，上季更摘隊史新高65勝，也讓「大鬍子」哈登再次進化，但他始終無法忘懷過往遭到不少球隊開除陰影，「因為很多球員不喜歡我，才會害我被炒！」

「有些球員喜歡我，也有些球員不愛我，我執教過不少球隊，也被炒掉好幾次，足以證明大部分球員不喜歡我，」丹托尼表示，「幾乎我每次遭到解雇，都是因為球員造成的，那些人很明顯不喜歡我的打法，所以我還能夠說什麼。」

丹托尼口中所說的不愉快經歷，應該就是暗指帶領湖人和尼克期間，他在2008到2012年領軍尼克，雖然成功帶領林書豪創造風靡全世界的「林來瘋」，卻因跟當時尼克一哥「甜瓜」安森尼爆發口角衝突，最後丹托尼只好無奈走人。

接著來到湖人待了2年，結果包含「小飛俠」布萊恩、「魔獸」霍華、保羅蓋索等主力球星，都不想打丹托尼的跑轟戰術，只想打回原來的三角戰術，隨著2013-14年球季只拿27勝55敗的隊史第2爛戰績，丹總也只好黯然辭職。

有趣的是，安森尼本季底薪合約加盟火箭，與丹托尼宣告冰釋前嫌，最後卻證明兩人無法合作，安森尼只打10場例行賽就遭火箭棄用至今，只是這次安森尼沒法威脅丹托尼的帥位了，丹托尼也算好好報了當年在尼克的一箭之仇。

(中時電子報)

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