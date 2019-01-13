「智財權」是發難藉口？美媒：美更關切大陸取得的「戰略後果」

友善列印
中時

美陸貿易戰撼動全球經濟，美國川普政府稱，發起貿易戰的原因包括大陸對智財權的侵犯。大陸參考消息網引述美媒報導指出，肯塔基大學派特森外交和國際商業學院助理教授羅伯特·法利認為，美國政府的核心關切並非是所謂大陸侵犯智財權，而是由於美方將大陸視為競爭者，所以不能接受大陸獲得最新技術的「戰略後果」。「一個霸主建立的經濟體制如果不進行徹底的變革，它基於自身利益考慮，就不可能容忍競爭者的出現。」

大陸參考消息網引述美國「外交學者」網站文章「美中智財權糾紛的戰略後果」指出，羅伯特·法利表示，儘管所謂大陸侵犯智財權的行為為美國加緊貿易戰提供了素材，但它們很可能不是川普政府的核心關切。這就意味著，大陸不可能簡單地通過改善其遵守智財權保護的記錄來解決問題。

文章稱，對於大陸的智財權保護現狀，美國和大陸持不同看法。大陸認為，在建立保護國內外智財權的監管制度方面，它在很短的時間內取得了長足進步，這一監管制度已經支撐起了非常具有創新精神的國內經濟。現在，大陸國內經濟所產生的智財權居於世界首位。

但問題似乎已經有所轉變，它不再是大陸到底有沒有「偷竊」技術的問題，而更多關涉到「允許大陸獲得全球經濟中最具創新性技術的戰略後果是什麼」。然而，這一問題並不是大陸更新和完善其智財權制度就能解決的。

文章稱，事實是，一個霸主建立的經濟體制如果不進行徹底的變革，它基於自身利益考慮，就不可能容忍競爭者的出現。20世紀初幫助美國崛起直至世紀中葉確立美國霸權的全球經濟體系，其整個轉型過程在很大程度上是被席捲歐亞的災難性戰爭所掩蓋了。

(中時 )

陝西神木市煤礦驚傳災變 受困21… 華為波蘭員工涉諜案 陸駐波使館…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。