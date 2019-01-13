「智財權」是發難藉口？美媒：美更關切大陸取得的「戰略後果」

2019年01月13日 12:44 中時 楊家鑫

美陸貿易戰撼動全球經濟，美國川普政府稱，發起貿易戰的原因包括大陸對智財權的侵犯。大陸參考消息網引述美媒報導指出，肯塔基大學派特森外交和國際商業學院助理教授羅伯特·法利認為，美國政府的核心關切並非是所謂大陸侵犯智財權，而是由於美方將大陸視為競爭者，所以不能接受大陸獲得最新技術的「戰略後果」。「一個霸主建立的經濟體制如果不進行徹底的變革，它基於自身利益考慮，就不可能容忍競爭者的出現。」

大陸參考消息網引述美國「外交學者」網站文章「美中智財權糾紛的戰略後果」指出，羅伯特·法利表示，儘管所謂大陸侵犯智財權的行為為美國加緊貿易戰提供了素材，但它們很可能不是川普政府的核心關切。這就意味著，大陸不可能簡單地通過改善其遵守智財權保護的記錄來解決問題。

文章稱，對於大陸的智財權保護現狀，美國和大陸持不同看法。大陸認為，在建立保護國內外智財權的監管制度方面，它在很短的時間內取得了長足進步，這一監管制度已經支撐起了非常具有創新精神的國內經濟。現在，大陸國內經濟所產生的智財權居於世界首位。

但問題似乎已經有所轉變，它不再是大陸到底有沒有「偷竊」技術的問題，而更多關涉到「允許大陸獲得全球經濟中最具創新性技術的戰略後果是什麼」。然而，這一問題並不是大陸更新和完善其智財權制度就能解決的。

文章稱，事實是，一個霸主建立的經濟體制如果不進行徹底的變革，它基於自身利益考慮，就不可能容忍競爭者的出現。20世紀初幫助美國崛起直至世紀中葉確立美國霸權的全球經濟體系，其整個轉型過程在很大程度上是被席捲歐亞的災難性戰爭所掩蓋了。

(中時 )