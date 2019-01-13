韓流帶來人潮夜市「漲聲」響起 網轟墾丁化

六合夜市示意圖。(圖/達志影像授權)

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中時電子報

有網友在臉書社團上PO文抱怨，上個月底到高雄玩，逛六合、瑞豐夜市消費，本月初再訪高雄時，小吃、停車費竟都雙雙漲價，兩次相隔不到兩週時間，讓人覺得太誇張，業者表示是因為物料、人事成本提升，才做價格調整。網友看到表示，「太短視近利」、「到時候墾丁化沒人去了再哀嚎」。

一名住在中部的網友在臉書社團《爆怨公社》表示，「因為喜歡南部所以經常跑台南高雄」，去年12月26日，到高雄六合夜市吃炒飯和土魠魚羹，隔日到了瑞豐夜市，發現停車費從之前100元漲到120元，本月5日再訪高雄，吃了同一家土魠魚羹，價格卻從原本的50元漲到了60元，瑞豐夜市停車費又漲，一次就要150元，讓原PO直呼「好扯」，不到2週時間，吃的、停車費雙漲，原PO感慨表示，「這趟旅行結束後認真對高雄感到失望」、「個人覺得這樣的做法會讓人潮打退堂鼓」。

網友抱怨高雄夜市漲價。(翻攝爆怨公社)

根據《蘋果》報導，六合夜市自治管理主委解釋，該土魠魚羹攤商因魚貨成本上升，從元旦起每碗50元漲到60元，他表示韓國瑜當選後，夜市生意好了三成，攤商們很珍惜，漲價只是少數。另外，高市交通局也派員到瑞豐夜市了解狀況，該停車場業者回應，是因人事成本等上升，才調漲停車費。

網友紛紛留言，「商人太短視近利」、「好不容易聚集的人潮，別殺雞取卵呀」、「高市府人員注意一下，不要讓韓市長努力功虧一簣」、「夜市的攤商真的要自己自律，別忘了初衷」、「六合夜市專門坑觀光客的，高雄當地人不太會去」、「到時候墾丁化沒人去了再哀嚎」。

(中時電子報)

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