找柯P救民調失靈 陳思宇：效法2014年鄭文燦逆轉勝

2019年01月13日 12:22 中時 李依璇

陳思宇今一早10點至大龍市場掃街。（李依璇攝）

台北立委補選只剩下短短兩周，「柯家軍」陳思宇民調落後，雖多次找來網路人氣旺的台北市長柯文哲合體，但成績始終沒有起色，陳思宇13日獨自至大龍市場掃街受訪時指出，還有時間跟空間，會戰到最後一刻，「效法2014年的鄭文燦，在民調一路落後情況下，最後還是逆轉勝。」

陳思宇今一早10點至大龍市場掃街，媒體詢問是否會繼續找柯文哲站台拯救民調，陳思宇表示，現在還有時間、空間，會戰到最後一刻，「2014年鄭文燦在一路沒被看好下、民調未領先，最後還是逆轉勝」，會以這精神，努力跟基層爭取認同。

昨天的「單車趴趴Go」行程柯文哲有來參加，受到很多地方支持者的好評，她強調，「如果沒有這樣大型的活動，很多民眾還是不知道補選要開始了，後續依然有很多合體計畫。」

另外，陳思宇的議員爸陳建銘今在臉書開炮，指控何志偉找人撕毀陳思宇的競選海報，甚至尾隨張貼海報的志工，陳思宇聞言先是一愣，接著表示「海報確實有被破壞」，媒體追問是否會循法律途徑解決？陳思宇強調，競選辦公室已經掌握相關的人證、物證，會依合法程序申訴。

至於貼海報的志工被尾隨，陳思宇則說，有不知名的民眾在後面尾隨，也有一些激烈言語攻擊，對同仁感到不捨，她也向對手喊話，「選舉真的只是一時，大家不要激動，保持冷靜，公平競爭！」

(中時 )