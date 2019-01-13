華為波蘭員工涉諜案 陸駐波使館：堅決反對刻意抹黑

2019年01月13日 12:41 中時 楊家鑫

波蘭國安局(ABW)日前逮捕了一名波蘭公民(PiotrDurbajlo)以及大陸華為波蘭代表處員工王偉晶，指控兩人「從事間諜活動」。華為於當地時間12日表示，王偉晶因「個人原因」涉嫌違反波蘭法律而被逮捕調查，該事件對華為的全球聲譽造成了不良影響，華為決定立刻終止與王偉晶的雇傭關係；大陸駐波蘭使館則稱，「中方堅決反對在缺乏事實依據的情況下刻意抹黑、無端捏造。中國駐波蘭使館將繼續關注此事，全力保護中國公民的正當、合法權益。」

針對華為波蘭辦事處員工王偉晶被波蘭官方拘留一事，大陸駐波蘭大使館於當地時間12日發表聲明稱，駐波使館已第一時間約見波蘭外交部，要求波方儘快向中方就事件情況進行領事通報，儘早安排領事探視，依法、公正、妥善處理此案，切實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。

並強調，「中方堅決反對在缺乏事實依據的情況下刻意抹黑、無端捏造。中國駐波蘭使館將繼續關注此事，全力保護中國公民的正當、合法權益。」

華為公司官方也回應稱，華為波蘭代表處員工王偉晶因「個人原因」涉嫌違反波蘭法律而被逮捕調查，該事件對華為的全球聲譽造成了不良影響，依據公司勞動合同相關管理規定，華為決定立刻終止與王偉晶的雇傭關係。

聲明強調，「華為公司一直遵守業務所在國的所有適用法律法規，合規經營，並要求所有員工遵守所在國法律法規。」

據悉，王偉晶是華為波蘭辦事處的公共關係部部長。波蘭國安局已搜查了華為在當地的辦公室。當地時間10日，波蘭法院決定對兩人羈押3個月。如「罪名」最終成立，兩人將面臨最高10年有期徒刑。

(中時 )