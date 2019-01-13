北部多雲、中南部溫差大 周二再一波東北季風南下

北台灣今（13）日雲量偏多。（游昇俯攝）

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中央氣象局今（13）日表示，受東北季風影響，今明兩天北台灣雲量偏多，氣溫偏低，有局部短暫雨；中、南部從今起至未來一周則是多雲到晴天氣，但氣溫大約17度至27、28度，日夜溫差較大。周二（15日）晚間起，將有另一波東北季風南下，降雨仍集中北部、東半部地區，溫度降幅也與這波東北季風類似，預估將持續影響至周五。

氣象局預報員王品翔表示，今明兩天天氣狀況類似，受東北季風影響，北台灣雲量偏多，氣溫偏涼，約17至21度，大台北地區、北部山區及東半部地區則有局部短暫雨；中、南部受東北季風影響較輕微，為多雲到晴天氣，但日夜溫差大，低溫約17度，白天溫度則可上升至27、28度，須視溫度變化調整穿著。

王品翔指出，周二上午東北季風減弱，北部氣溫可望回升2度左右，中、南部則變化不大；但周二晚間起至周五，將有另一波東北季風影響台灣，預估規模與此波東北季風類似，降雨仍集中北部、東半部，北部低溫約落在16、17度之間，高溫也會掉到20度上下，花東地區則有22至25度左右。

但氣象專家吳德榮在其專欄「三立準氣象‧老大洩天機」預測，下一波東北季風將在周三至周五影響台灣，除迎風面北部、東半部有局部雨，中部地區也有降雨機率，且冷空氣較這波略強，北台灣都會區低溫約16度，沿海空曠地區則只有14度。

(中時 )

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