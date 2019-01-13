渣打馬》Jolin頒獎好開心 「跳高王子」被圈粉

2019年01月13日 12:36 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

110公尺跨欄好手陳奎儒(左)、跳高好手向俊賢(右)。(陳筱琳攝)

2019渣打台北公益馬拉松，今天在涼爽的好天氣下起跑，台灣田徑界的「欄神」陳奎儒和「跳高王子」向俊賢披上「Be Fearless」披風，呼應大會主題並帶著視障學生的職業夢想跑完3公里，完賽後由今年度代言人、天后歌手Jolin蔡依林頒發獎牌，讓向俊賢笑開懷，一秒變粉絲。

向俊賢和陳奎儒專攻的項目分別是跳高、110公尺跨欄，為了渣打台北公益馬拉松挑戰自我也為視障學生而跑，呼籲大眾注意視障同胞的就業需求。

向俊賢透露，自己從大二之後幾乎就沒參加過路跑，只有應邀參加活動時才跑，因此感覺挺新鮮的，陳奎儒則是平常訓練之餘，一周會跑一次10到15分鐘的慢跑來做為另一種體能鍛鍊。

兩人結束3公里挑戰後，也應主辦單位邀請上台分享心得，並由代言人蔡依林為向俊賢掛上完賽獎牌，陳奎儒則由渣打銀行總經理林棟遠掛上獎牌，私下是樂團五月天粉絲的向俊賢笑著說：「這是我第一次見到蔡依林本人，她看起來就跟我在影片看到的一樣甜美又可愛，一秒被她圈粉了，很開心是她頒獎牌給我。」

陳奎儒表示自己很欣賞蔡依林，所以很羨慕向俊賢是蔡依林幫他掛上獎牌，「不過能跟Jolin近距離合影留念也很棒，接下來預計2月跟3月到澳洲參加兩場比賽，東南亞賽事因為參賽好手較少、暫不考慮出賽，希望直到4月亞錦賽都能維持好狀態、成績，一舉突破個人最佳。」

(中時電子報)