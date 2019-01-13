中國最忙的官是他！江蘇徐州副市長兼46職

2019年01月13日 13:13 旺報 林永富

是能者多勞，還是非他不可？近日，大陸一份網友爆料的徐州政府文件引發網友熱議。根據通知文件顯示，江蘇省徐州市常務副市長王劍鋒一人擔任了該市46個「小組長」，如此多的兼職迅速引發網友的討論。一人身兼46職，這位副市長「有點忙」。

針對此事，徐州市政府辦公室回應稱，因一些特殊性或臨時性任務涉及多個政府部門和分管領導，為提高協調效率設立相應議事協調機構，這些機構不單獨設立辦事機構，不增加編制和經費。徐州市政府已部署開展議事協調機構專項清理工作，對符合撤銷條件的予以撤銷，並嚴格控制臨時性議事協調機構設置。

該文件顯示，徐州市常務副市長王劍鋒同時擔任市政府推進職能轉變協調小組組長、市政務服務領導小組組長等46個議事協調機構領導，分管業務包括人事、物價、稅務、食品安全、國企改革等。

網友質疑，一個人分管這麼多工作是否會忙不過來？還有人提出，一個人任這麼多領導職務，會領多份工資嗎？也有網友認為，這是一些地方政府單位工作繁忙的真實寫照。

根據公開資料顯示，王劍鋒1967年出生，曾履職太倉市委副書記、市長，南通市委常委、副市長。2018年10月，王劍鋒從南通市副市長被調任為徐州市副市長，負責市政府常務工作。在徐州市政府官網上，王劍鋒主要負責發展改革、國土資源管理、人力資源和社會保障、統計、安全生產、物價、金融、稅務、政務服務管理、政務公開、應急管理、機關事務管理、政府法制、物資、援疆、南北掛鉤等方面工作，協助分管財政、國資、審計、人事、機構編制等方面工作。

大陸各市地主要領導擔任多個政府議事協調機構領導的情況非常普遍，在江蘇常熟2017年曾公布的一份通知中，也有一名幹部的議事協調機構職務多達37個，負責環保、水利、糧食安全等多個領域的事務。而在廣東省汕尾市某區2017年的一份通知當中，由區長兼任的區直議事協調機構的職務也達到了43個。

(旺報 )