〈來去高雄〉爆有外籍受害者 白冰冰反擊：搞分化不會進步

韓籍網紅「台北歐巴」爆昔日影片遭擅剪，白冰冰則澄清MV內容都取自高雄市府資產。(翻攝自《來去高雄》YouTube)

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中時電子報
〈來去高雄〉MV

藝人白冰冰受高雄觀光局邀約，無償擔任1月代言人，自掏腰包50萬拍《來去高雄》宣傳MV，沒想到一番誠意卻引發不少負面評論，甚至遭質疑大量引用已故導演齊柏林2014年發表之《飛閱高雄》作品畫面，所幸最後取得齊導所屬公司的諒解，然又遭韓籍YouTuber「台北歐巴」爆料，自己5年前的片段被剪進白冰冰MV中，竟完全未曾被詢問過此事，網友也直呼根本沒展現尊重，白冰冰得知後則表示影片來源是高雄市府的資產。

網紅「台北歐巴」近日在臉書轉貼《來去高雄》MV，然心情卻盡是無奈，先是坦承自己就是「短片上一直吃東西的韓國男人」，但話鋒一轉，苦笑自嘲，「這是因此韓國瑜的人氣嗎」、「幾年前拍的影片還在被用！」，最後語重心長用韓文寫道：「這是託韓國瑜市長的的福嗎？5年前的影片又被重製」，也回應網友表示事前完全沒收到相關單位的訊問或通知，讓網友直呼真是非常不尊重人。

對此，白冰冰回應《蘋果》，表示MV中所有影片來源都是高雄市府的資產，也緩頰就是(台北歐巴)5年前的東西沒有不好，「好的影片才會被拿出來用，重新剪接，台北歐爸在片中是代表年輕世代，很好啊」，更拿自己的唱片舉例，表示如今雖沒隸屬於任何唱片公司，然如果自己的歌當年「有授權給任何一家唱片公司，「就表示可以被該公司用到不想用為止」，嘆如果都要去追究根本追不完。

而對於為高雄拍宣傳MV卻爭議不斷，然也因此造成話題衝出影片點閱數，白冰冰對於美意頻被曲解感到無奈，痛乎外界難道不能用祝福的態度看待做事的人？更直言：「若是都要搞分化對立，台灣不會進步」，也盼攻擊她的網友能適可而止，說他們根本「柿子挑軟的吃」，揚言若再這樣下去，不排除採取法律行動揪出鍵盤背後的人。

(中時電子報)

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