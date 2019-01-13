吳音寧vs口譯哥趙怡翔 網一語道盡兩人差別！

2019年01月13日 12:46 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔外派美國領高薪，外界稱他是吳音寧2.0。對此，有名網友認為前北農總經理吳音寧在北農做事的方法，大家都看的到，農民還可以上節目罵她，但外交事務，根本天高皇帝遠，一般民眾完全不會有感，「口譯哥不會變吳音寧2.0」。

趙怡翔從未通過外交特考，便以八職等的機要秘書，破格外派擔任十二職等的組長，打破外交部的慣例，引發爭議。然而，外界便拿他與吳音寧做比較。吳任職北農總經理期間爭議不斷，其中最令外界詬病的是年薪250萬卻看不懂財務報表，遭諷「高薪實習生」。總統蔡英文曾在民進黨中常會上力挺吳音寧，表示她是有理想、會做事的人。

對此，網友LukeSkywaker在PTT發表「別忙了，口譯哥不會是吳音寧2.0」一文，並表示外交事務，根本天高皇帝遠，一般民眾完全不會有感，對綠營死忠支持者來說，口譯哥就是個親信傳令兵，「將來如果美國有任何友台舉動，還會被那些覺青歸類是口譯哥的功勞呢」，他說在那邊覺青腦中，已經在腦補口譯哥如何變成蔡英文跟美國之間的溝通窗口。

該網友提及，吳音寧在北農做事的方法，大家都看的到，農民還可以上節目罵她，但口譯哥在美國到底做什麼事情很難追蹤，沒有著力點。他估計這件事情吵到最後，就是無疾而終。

對此，網友表示「好貴的親信傳令兵」、「應該是更慘吧！講不出做什麼事情坐領21萬，連發新聞幫洗風向的機會都沒有」、「現在是網路時代，資訊的傳達很便利，沒什麼事是藏得住的」、「有關係就沒關係啦 誰叫你沒個好老闆」。

(中時電子報)