買車議價攻防 專家曝：這5句話千萬別說

2019年01月13日 12:59 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

年關將至，又是換車買車的旺季！消費者跟汽車業務員打交道，如何議價拿到漂亮價錢，雙方勢必展開攻防戰。專家指出，汽車銷售員多受過訓練，能快速掌握買方的品味和經濟狀況。也因此，買車時有5句話得列入禁說清單，才能讓自己立於不敗之地。

所謂「知己知彼，百戰不殆」，買車跟汽車業務員打交道，也是同樣道理。TVBS引述《今日美國報》(USA Today)報導，如果看車過程不經意洩露自己的訊息，將容易被汽車業務員所利用，藉此削弱你講價的論點。以下是絕對不可說出口的5句話：

1.我很喜歡這部車

這句話一說出口，就讓銷售員佔了上風；專家說，買家若提到自己喜歡某款車，就等於告訴汽車銷售員「你買定了」。切記，購車態度「可有可無」，有助於爭取更好的價錢。

2.我要月繳多少錢

這句話應該是「禁說清單」中排行第一名，精明的財務管理員只要拉長貸款年限，就能達到買家想要的每月繳款額，最後買家只會付出更多利息。

3.我的租約即將到期

這透露你租車期限將屆，會洩露你非常想買車，給銷售員更多空間施壓，同時也會讓買家顯露出「偏好租車、信用不錯」的個人狀況。

4.我要舊換新折價多少錢

你先開口就輸了。走進經銷商大門前，你應該先大致了解舊車換新車的市場行情，對於折價數字有個底，然後議價前不妨先問「你們可進行評估，告訴我你們認為它值多少錢」。

5.我到處在找這種顏色的車

若買家自稱終於找到一款稀罕顏色的車，銷售員就知道你已上鉤，非得跟他們買不可，價格就會任他宰割了。如果能先上經銷商網站，確認你要的顏色有庫存再上門，就會更理想。

(中時電子報)