去年領空過路費達22.3億創新高 濟州航空年增4114萬

去年外籍航空所繳交的過路費高達22.3億元，較前年成長8.58％，創下歷年新高。（圖／達志影像）

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外籍航空若經過我國領空，都須繳交過境航路服務費。根據統計資料顯示，去年外籍航空所繳交的過路費高達22.3億元，較前年成長8.58％，創下歷年新高。民航局今（13）日指出，成長幅度最大的以韓國、香港的航空公司為主，例如濟州航空增加4114萬元、香港航空增加2415萬元，成長主因為東北亞與東南亞之間往來更加頻繁，預計明年也會持續成長。

近年航空市場持續長整，通過台灣領空的飛機數量逐漸增加，在2017年的過路費首度突破20億元，達到20.54億元，去年更創下歷年新高，達到22.3億元。根據民航局飛航服務總台統計資料，去年度共提供22.3萬架次班機過境服務，每架次過境一次收取1萬元過路費。

飛航服務總台表示，近幾年的過路費一直都在持續成長，其中又以韓國飛東南亞、香港飛日本的廉航航班過路費增加最多，主因包括亞太經貿成長、新南向政策與各國國家政策等，預計今年過路費也會繼續成長，但成長幅度要視東北亞與東南亞間的經貿與觀光狀況為定。

根據資料顯示，去年過路費繳交最多的前10大航空為國泰、大韓、香港快運、濟州、香港、韓亞、泰國、全日空、真航空、易斯達等航空公司，其中國泰航空一年就繳交了2億5774千萬元。

但飛航服務總台表示，國泰幾乎每年都是第一，其實今年繳交金額並無成長，反而是香港、韓國的航空公司成長金額較大，例如濟州航空增加4114萬元、香港航空增加2415萬元、大韓航空較去年增加858萬元、香港快運航空增加370萬元。

(中時 )

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