五會普丁幕僚卻不知！華郵爆川普極力藏證據

華盛頓郵報踢爆，川普執政2年來，與俄羅斯總統普丁的其中5次會面中，政府都查不到會面的會議紀錄，川普還使盡各種手段藏匿證據，圖為川普與普丁2018年在赫爾辛基舉行會談的畫面。（圖／美聯社）

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中時電子報

特別檢察官穆勒針對美國總統川普的通俄門事件進入收尾階段，「華盛頓郵報」（Washington Post）又踢爆，川普上任2年來，與俄羅斯總統普丁幾次會面當中有5次，幕僚欲了解兩人會談內容卻無從得知，官員更爆料川普甚至用盡各種手段阻止會談細節外露。

華盛頓郵報12日踢爆，引述自現任及前任美政府官員，川普就任美國總統2年來，其中有5次與普丁的會談內容沒有被官方記錄下來。

其中一次是2017年德國漢堡G20峰會期間，川普與普丁舉行會談，當天陪同參與會議的還包括前美國國務卿提勒森（Rex Tillerson），據悉川普在會議後拿走了口譯員的翻譯筆記，同時命令口譯員不准和其他政府官員提及會議內容。

隔年雙普會在芬蘭首都赫爾辛基登場，兩人會談達2小時，不過這次除了川普自己，沒有任何其他白宮官員與會，事後官員也沒有拿到該次會議紀錄。

除了這兩次，官員爆川普在漢堡G20會議的宴會上、以及2018阿根廷布宜諾斯艾利斯G20峰會都曾與普丁私下會談，只是官員事後都無會議紀錄可循，這樣查無紀錄的私下會面共計達5次。

匿名的前美國官員稱，川普這樣刻意支開或藏匿會談紀錄的舉動相當不尋常，前總統們通常希望高階官員能在場見證會議的進行，並記錄會議內容，之後再給其他官員參考。

前美國副國務卿、布魯金斯研究所（Brookings Institution）所長塔波特（Strobe Talbott）抨擊，川普這麼做根本是阻礙美國政府運作，給了普丁操弄自己的空間。

不過一位白宮發言人辯稱，漢堡會談後，提勒森確實有將會談紀錄發給其他官員及媒體。這位發言人還表示，幾次與普丁的會面川普並未帶下屬同行，是不希望下屬陪同會削弱他與普丁的融洽關係，同時也希望為會面保留些許隱私，不希望會面內容被洩漏出去，進而影響他上任初期的總統位子。

美國聯邦眾議院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）則表示，政府真的沒有收到赫爾辛基雙普會的會議紀錄，目前該單位已組織調查委員會，追蹤川普與普丁的會面紀錄。

(中時電子報)

文章來源：Donald Trump has hidden details of his encounters with Russia’s Vladimir Putin from his own administration

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