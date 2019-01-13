找總統、蘇揆同台助選？何志偉：任何人來都歡迎

民進黨北市立委補選候選人何志偉今上午出席發票換高麗菜幫助菜農活動，針對是否找總統或行政院長蘇貞昌站台，何志偉說，任何人願意來幫忙都很歡迎。（林縉明攝）

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民進黨台北市士林大同區立委補選候選人何智偉昨晚舉辦造勢音樂會，民進黨主席卓榮泰率領桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅等人站挺，並下達傾全黨力量贏回這席立委的必勝令。何志偉今受訪表示，感謝主席昨晚全程在場力挺，用溫暖的力量幫忙說好話，看到晚會滿滿的人潮讓他更有信心邁向勝選，進入立法院繼續為民服務。

立委補選進入倒數階段，何志偉今與嫂嫂、市議員鍾佩玲一同舉辦發票換菜公益助農活動，民眾憑一張發票就可免費兌換一顆高麗菜，用行動幫助農民；對於黨主席卓榮泰昨晚首度廣邀黨內大咖幫忙站台，讓綠營支持者士氣大振，對此，何志偉表示，這次補選節奏很快，感謝卓榮泰全場都在，就像大哥哥一般在現場跟民眾一起聽音樂，台上致詞也細數他的優點，呼籲支持者守住關鍵的一席，讓他備感窩心。

距離投票日僅剩2周，媒體關注是否會邀請總統蔡英文或新閣揆蘇貞昌幫忙站台？何志偉說，任何人願意相挺都非常歡迎，如果總統或蘇院長要來非常感恩，尤其是自己在第一次參選選議員時，競選口號就是「少年衝衝衝」。

對手陳思宇父親、市議員陳建銘昨再度於臉書替女兒競選海報被撕抱不平，針對撕海報事件，何志偉說，選民的眼睛是雪亮的，不予置評，但他歷經2次選舉，始終秉持不攻擊、不騷擾原則，媒體、市民都知道。

何志偉強調，現在最重要的就是專心勤走基層，聆聽地方的聲音，而不是用各種手法去攻擊誰，不攻擊不騷擾，台灣會更美好。

(中時 )

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