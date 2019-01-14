橋北屋日式炸豬排蛋蓋飯 肉質扎實有份量

2019年01月14日 07:06 中時 程炳璋

台南市忠義路上的橋北屋日本料理有著日本道地滋味，老闆橋北先生是日本人，13年前在中西區永福路上開業，以日式蓋飯打出知名度，除了吸引日本客捧場，也符合台南市民挑嘴的胃口，現在搬到忠義路上營業，炸雞、炸豬排蛋蓋飯都是店內招牌菜色。

橋北屋店名取自來自日本的橋北先生，他原本在南科當工程師，娶了台南女孩為妻後，在台南落地生根，在永福路上開起日式蓋飯小店，卻意外受歡迎，不僅日客光顧，台南人也喜歡。

店內最知名的就是炸唐揚雞與豬排蓋飯，兩種都是具備一定人氣的美食，橋北屋的炸雞蓋飯被評為台南最好吃的唐揚雞，可以吃到鎖住肉汁的爆漿口感，外層的酥脆雞皮也是恰到好處，配上滑蛋與洋蔥，口味非常的下飯。也有客人會單點炸唐揚雞品嘗。

炸豬排蛋蓋飯也是店內招牌之一，配上可無限續碗的味噌湯與一份毛豆，每份179元沒有其他附餐。厚片豬排肉質扎實沒有偷工減料，吃起來很有份量，蓋飯上滿滿的洋蔥，加上可熟可半熟的滑蛋，淋上獨特的醬汁，口感味道完美配合，讓人想一口接一口難以停手的扒完整碗飯。

可無限續碗的味噌湯口味偏鹹，屬道地的日本湯風格，幸好搭配著暢飲的麥茶，意外迎合台南人重口味偏好。

橋北屋目前開設2家分店，包括中西區的忠義店、東區的中華東路店，生意都不錯。

店名：橋北屋忠義店

地址：台南市中西區忠義路二段226號

電話：06-2280946

營業時間：上午11時至晚上9時

公休日：不定時

價格：炸豬排蛋蓋飯179元、炸雞蓋飯189元

(中時 )