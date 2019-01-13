NBA》墊底扳倒龍頭！太陽大爆冷門砸金塊

2019年01月13日 13:17 中時電子報 黃及人

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Suns 81 | Nuggets 69 pic.twitter.com/zUM32AgTiT — Phoenix Suns (@Suns) 2019年1月13日

當西區墊底的太陽(10勝33敗)碰上西區龍頭金塊(28勝12敗)，太陽更少了背傷缺陣的主力射手戴文布克，沒有人會想到太陽可以贏球，但他們偏偏做到了，靠著艾頓、歐布雷兩人內外聯手，太陽爆冷在主場以102比93砸碎金塊！

光看賽前開出金塊讓太陽9分的賭盤，就可知道外界多不看好太陽會贏，沒想到太陽總算擺脫前兩次遭遇金塊皆敗陰影，打完前3節，靠著歐布雷的壓哨三分球，取得81比69領先，末節更是完全不給金塊任何可以反撲的機會。

太陽爆冷贏球頭號功臣是先前才從巫師交易過來的歐布雷，他全場投17中9，含三分球投7中6，貢獻26分、11籃板，他在第3節的壓哨三分球，徹底鼓舞全隊士氣，去年選秀狀元艾頓也有22分、13籃板，更頻頻爆扣籃筐。

金塊則以主力中鋒約基奇23分、10籃板及4助攻表現較佳，馬利克比斯利也有21分，穆雷與蒙提莫里斯各有12分，米爾沙普10分、11籃板，目前金塊跟西區第2勇士之間勝差只剩半場，近況極佳的勇士隨時可能重返龍頭位置。

(中時電子報)