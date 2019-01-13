加油趁早！國際原油連漲反彈 汽、柴油調漲1.1元、1.2元

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彭暄貽／台北報導

沙烏地阿拉伯計劃進一步減少原油出口量，加上美中貿易談判進展順利，國際油價持續上漲；中油、台塑化宣布，國內各式汽油價格每公升調漲1.1元，柴油價格每公升也漲價1.2元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.1元、95無鉛汽油每公升27.6元、98無鉛汽油每公升29.6元、超級柴油每公升23.9元。

此外，台塑化1月14日(週一)凌晨1點起，零售參考價為92無鉛汽油26.1元／公升、95＋無鉛汽油27.5元／公升、98無鉛汽油29.6元／公升，超級柴油則為23.7元／公升。

中油表示，原油因石油輸出國組織（OPEC）減產、美中兩國貿易談判氛圍融洽及美國商用原油庫存下降等因素催化，價格延續反彈走勢。本週調價指標7D3B週均價從每桶53.74美元上漲至58.47美元，台幣兌美元匯率升值0.041元，國內油價依公式計算漲幅為6.93％，汽、柴油每公升應分別調漲1.1及1.2元。

分析師指出，近期國際油價一甩2018年第4季不愉快，紐約輕原油期貨及布蘭特原油期貨等兩大油市指標自2018年12月低點雙雙反彈逾20％，步入技術性牛市。伴隨沙國持續釋出利多，且現正值冬季用油旺季，短線有利油價延續區間反彈走勢。

紐約西德州輕原油近月期貨近一周(1／3~1／10)上漲11.68％，收盤價52.59美元／桶；布蘭特原油近月期貨上漲10.24％，收盤價為61.68美元／桶。1月14日OPEC公布的月報統計，以及各產油國的消息面變化，成為後市追蹤評估焦點。

(工商 )

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