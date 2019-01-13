台中證婚 馬英九傳授愛妻守則：太太「永遠執政」

前總統馬英九（右）13日出席國民黨台中市黨部主委陳明振兒子的婚禮，傳授愛妻守則「老婆永遠不會錯」，帶動全動氣氛，笑聲、掌聲不斷。（盧金足攝)

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前總統馬英九擔任證婚人。（盧金足攝）
台中市長盧秀燕13日祝賀國民黨台中市黨部主委陳明振娶媳。（盧金足攝）
前總統馬英九今天與台中市長盧秀燕，一起出席國民黨台中市黨部主委陳明振兒子的婚宴。（盧金足攝）

前總統馬英九13日出席國民黨台中市黨部主委陳明振兒子陳柏言的婚禮，擔任證婚人，還傳授愛妻守則，老婆永遠不會錯，提醒讓太太「完全執政」，先生對太太一定要「謙卑、謙卑再謙卑」，一席「馬氏幽默」的祝賀詞，掀起全場烈的笑聲與掌聲。

去年底攸關地方執政版圖的大選，台中市長一役綠地變藍天、市議員選舉也告捷，陳明振擔任國民黨台中市黨部主委輔選大獲全勝，忙於選戰多時，13日中午為兒子陳柏言舉辦婚禮，馬前總統、台中市長盧秀燕、立委顔寬恒、許淑華、台中市議會副議長顏莉敏及市議員吳瓊華等多人都出席祝賀。

馬英九表示，他與陳明振有數十年交情，最精彩的一段就是陳眀振參選嘉義縣長，不只有勇氣，還穏住基本盤，這次還幫台中市長打了勝仗。

馬英九祝賀新人的經典名言「老婆永遠不會錯」，寓教於樂的效果，馬上帶動全場氣氛，強調照著他愛的宣言，做新好丈夫一生幸福。

他提醒新郎三大愛妻撇步，「第一，太太如果有錯一定你看錯，第二，如果有錯，一定是你害他看錯，第三，認錯就沒錯，太太決定不會錯」，結論就是立刻認同太太永遠不會錯！

「夫妻之間的基礎，一個是感情，一個是道義」，馬英九說，夫妻生活最重要的是相親相愛，互信互諒，夫妻相處之道要「大膽信任、小心假設」，家裡的事，大事一律由老公決定，家中凡是小事由太太決定，最後不忘表示，「家中哪個是大事哪個是小事，一律由太太決定」。

馬英九表示，他以結婚四十二年經驗，夫妻經營之道，家裡由太太全面執政，對太太一定要「謙卑、謙卑再謙卑」，除了要三謙卑，「太太必須是你心中最柔軟的一塊，如果偏心要偏太太不能偏別人，日子就會很好過」。

他說，除了要丈夫接受太太永遠不會錯的概念，也鼓勵生小孩，最好是生三個孩子，創造宇宙繼起之生命。

盧秀燕表示，感謝陳明振夙夜匪懈操盤成功，為市長選舉公而忘私，這場壓力大的選舉感謝陳明振輔選她，祝福新人早生貴子，一起來拚經濟，拚生產，她會好好做，不辜負大家的期望。

(中時 )

前總統馬英九（右）13日爲國民黨台中市黨部主委陳明振兒子的證婚。（盧金足攝）
前總統馬英九與國民黨台中市黨部主委陳明振逐桌敬酒致意，賓客爭相拍照。（盧金足攝）
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