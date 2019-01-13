蔡英文：我們輸了一場戰役 但沒有輸掉戰爭

2019年01月13日 16:01 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天表示，執政黨2018年輸了一場戰役，但沒有輸掉這場戰爭，蘇貞昌內閣明天將上任，她拜託支持者要全力支持執政團隊，作政府的傳播團隊，將訊息用最快速度轉傳出去，政府也會堅定捍衛台灣的民主及主權。

蔡英文總統今天中午出席「小英志工團尾牙餐會」表示，我們的路還很長，我們還要替台灣做很多事情。

她說，眼前有三個新年任務，要拜託大家一起來做。首先，新任內閣明天要正式成立，由蘇貞昌接手行政院，帶領執政團隊繼續往前走。她拜託志工們繼續給執政團隊最大的支持，並要對執政團隊有信心。

其次，她拜託大家繼續做政府最有戰力及行動力的作戰部隊，一定要替執政團隊向台灣社會大眾溝通說明施政成果，讓他們瞭解執政團隊做的事情是為了讓台灣更好。她請大家用最大的力氣來做執政團隊的傳播團隊。

第三，元旦之後她的臉書看起來活潑很多，現在用的文字更簡單，也有圖文來解釋政策。她請大家要加入她的LINE，而且不能只有自己加，還要推薦更多的朋友也加入。在LINE轉傳的訊息，一定要是最即時、最正確的訊息。她期待最有行動力的志工，能將訊息用最快的速度轉傳出去。

蔡英文提到，她發現近來年輕人很有創意，有一個「美玉姨」的帳號，請大家加到群組裡。她說，當假訊息在傳播的時候，這個群組可以自動把假訊息透過系統澄清，對防制假訊息的流竄相當有助益。

她說，現在確實是台灣最關鍵的時刻。我們要捍衛台灣，捍衛台灣的民主及主權。我們面臨到很多的挑戰，不但有非洲豬瘟，還有來自對岸很多的壓力及威脅。我們要一起捍衛的，是台灣；是台灣的民主，以及我們民主自由的生活方式。

蔡英文強調，2019年是忙碌的一年，「今年我們一定要很堅定、很有自信，替台灣在2019年創造一個更好的未來」。

(工商 )